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  • Нарва рулит, Тарту в аутсайдерах: на квартирном рынке Эстонии побит рекорд последних десяти лет

Нарва рулит, Тарту в аутсайдерах: на квартирном рынке Эстонии побит рекорд последних десяти лет

ФОТО: Вера Копти.

В сентябре на эстонском квартирном рынке был установлен рекорд: продано наибольшее количество квартир за последние десять лет - 2498, передает Kodustiil.

За девять месяцев года в Эстонии заключено 19 435 сделок купли-продажи квартир. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество сделок увеличилось на 26,2%, а медианная цена выросла на 10,5% и составила 1584 евро за квадратный метр. Самым активным месяцем был сентябрь, когда нового хозяина нашли 2498 квартир.

Хотя количество предложений за год сократилось на четверть, эксперты по недвижимости Uus Maa считают, что количество сделок уменьшится еще не скоро. В следующем году рост цен также останется выше среднего. Медианная цена квартир в Харьюмаа впервые превысила 2100 евро за квадратный метр. В других крупных уездах уровень цен оставался ниже рекордного уровня, но был близок к максимальному.

Единственным крупным городом, где количество сделок в рекордный месяц снизилось, был Тарту, где было совершено на 9,7% (206) сделок меньше, чем год назад. Причина - отсутствие новых разработок. В Нарве же в сентябре был установлен самый настоящий рекорд: раньше там никогда не продавалось 98 квартир за месяц!

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