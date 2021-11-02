Нарва рулит, Тарту в аутсайдерах: на квартирном рынке Эстонии побит рекорд последних десяти лет

За девять месяцев года в Эстонии заключено 19 435 сделок купли-продажи квартир. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество сделок увеличилось на 26,2%, а медианная цена выросла на 10,5% и составила 1584 евро за квадратный метр. Самым активным месяцем был сентябрь, когда нового хозяина нашли 2498 квартир.

Хотя количество предложений за год сократилось на четверть, эксперты по недвижимости Uus Maa считают, что количество сделок уменьшится еще не скоро. В следующем году рост цен также останется выше среднего. Медианная цена квартир в Харьюмаа впервые превысила 2100 евро за квадратный метр. В других крупных уездах уровень цен оставался ниже рекордного уровня, но был близок к максимальному.