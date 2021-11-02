Вт, 2.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

За сутки в Эстонии скончались десять человек с коронавирусом

Коронавирусное отделение Клиники Тартуского университета. ФОТО: Kristjan Teedema

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7772 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1571. Скончались десять человек.

Среди новых заразившихся 911 человек не были вакцинированы, а 660 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 2 ноября в больницах находится 595 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 426 человек, из которых 291 человек (68,3%) не были вакцинированы, у 135 человек (31,7%) курс вакцинации завершен.

За сутки открыли 75 новых историй болезни. Скончались десять человек с коронавирусом: 72-летний мужчина, 73-летняя женщина, 80-летние мужчина и женщина, 83-летний мужчина, 84-летняя женщина, 85-летняя женщина,86-летняя женщина, 88-летняя женщина и 97-летняя женщина.

За сутки ввели 7359 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 1824 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 49 377 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 57,3%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).

Подписывайтесь на нас в социальных сетях! Ищите Rus.Postimees в Telegram и TikTok

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back