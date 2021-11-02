За сутки в Эстонии скончались десять человек с коронавирусом

Среди новых заразившихся 911 человек не были вакцинированы, а 660 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 2 ноября в больницах находится 595 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 426 человек, из которых 291 человек (68,3%) не были вакцинированы, у 135 человек (31,7%) курс вакцинации завершен.

За сутки открыли 75 новых историй болезни. Скончались десять человек с коронавирусом: 72-летний мужчина, 73-летняя женщина, 80-летние мужчина и женщина, 83-летний мужчина, 84-летняя женщина, 85-летняя женщина,86-летняя женщина, 88-летняя женщина и 97-летняя женщина.

За сутки ввели 7359 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 1824 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 49 377 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 57,3%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).