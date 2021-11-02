В Казани начинается ЧЕ по плаванию на короткой воде: Эстонию представят пять спортсменов
В Казани во вторник стартует чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, который продлится до конца недели, пишет Rus.ERR.
В Казани во вторник стартует чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, который продлится до конца недели, пишет Rus.ERR.
Сборную Эстонии представят пять спортсменов: Энели Ефимова, Мария Романюк, Даниэль Зайцев, Кевин Андерс Сийм и Армин Эверт Лелле, сообщают утренние теленовости ERR.
Самые большие надежды на успех связаны с Энели Ефимовой и Даниэлем Зайцевым. Весной 14-летняя Ефимова вышла в финал классического чемпионата Европы, а Зайцев занял 4-е место на предыдущем первенстве континента в 25-метровом бассейне.
Всего в Казани выступят порядка 400 спортсменов из 40 стран. Они разыграют 42 комплекта медалей.