В Казани начинается ЧЕ по плаванию на короткой воде: Эстонию представят пять спортсменов

Самые большие надежды на успех связаны с Энели Ефимовой и Даниэлем Зайцевым. Весной 14-летняя Ефимова вышла в финал классического чемпионата Европы, а Зайцев занял 4-е место на предыдущем первенстве континента в 25-метровом бассейне.