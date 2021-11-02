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  • В Казани начинается ЧЕ по плаванию на короткой воде: Эстонию представят пять спортсменов

В Казани начинается ЧЕ по плаванию на короткой воде: Эстонию представят пять спортсменов

Энели Ефимова. ФОТО: Tairo Lutter

В Казани во вторник стартует чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, который продлится до конца недели, пишет Rus.ERR.

Сборную Эстонии представят пять спортсменов: Энели Ефимова, Мария Романюк, Даниэль Зайцев, Кевин Андерс Сийм и Армин Эверт Лелле, сообщают утренние теленовости ERR.

Самые большие надежды на успех связаны с Энели Ефимовой и Даниэлем Зайцевым. Весной 14-летняя Ефимова вышла в финал классического чемпионата Европы, а Зайцев занял 4-е место на предыдущем первенстве континента в 25-метровом бассейне.

Всего в Казани выступят порядка 400 спортсменов из 40 стран. Они разыграют 42 комплекта медалей.

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