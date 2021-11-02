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Андрей Коробейник покинет Рийгикогу

Андрей Коробейник. ФОТО: Pm

Объявившая во вторник о своей отставке с поста министра культуры Аннели Отть вернется в парламент, в связи с чем замещающий ее депутат Андрей Коробейник должен будет покинуть Рийгикогу.

Депутатское место Коробейника несколько раз оказывалось под вопросом — так, ему пришлось покинуть парламент, когда туда вернулась подавшая в отставку с поста министра образования Майлис Репс. Вернуться в Рийгикогу Коробейнику удалось, когда в правительство ушла Аннели Отть.

Министр культуры Аннели Отть во вторник утром сообщила о своей отставке. По ее словам, в руководимом Каей Каллас правительстве она не может реализовать те идеи, которые необходимы для поддержания жизнеспособности сферы культуры в Эстонии.

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