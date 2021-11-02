Андрей Коробейник покинет Рийгикогу
Объявившая во вторник о своей отставке с поста министра культуры Аннели Отть вернется в парламент, в связи с чем замещающий ее депутат Андрей Коробейник должен будет покинуть Рийгикогу.
Объявившая во вторник о своей отставке с поста министра культуры Аннели Отть вернется в парламент, в связи с чем замещающий ее депутат Андрей Коробейник должен будет покинуть Рийгикогу.
Депутатское место Коробейника несколько раз оказывалось под вопросом — так, ему пришлось покинуть парламент, когда туда вернулась подавшая в отставку с поста министра образования Майлис Репс. Вернуться в Рийгикогу Коробейнику удалось, когда в правительство ушла Аннели Отть.
Министр культуры Аннели Отть во вторник утром сообщила о своей отставке. По ее словам, в руководимом Каей Каллас правительстве она не может реализовать те идеи, которые необходимы для поддержания жизнеспособности сферы культуры в Эстонии.