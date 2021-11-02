Андрей Коробейник покинет Рийгикогу

Депутатское место Коробейника несколько раз оказывалось под вопросом — так, ему пришлось покинуть парламент, когда туда вернулась подавшая в отставку с поста министра образования Майлис Репс. Вернуться в Рийгикогу Коробейнику удалось, когда в правительство ушла Аннели Отть.

Министр культуры Аннели Отть во вторник утром сообщила о своей отставке. По ее словам, в руководимом Каей Каллас правительстве она не может реализовать те идеи, которые необходимы для поддержания жизнеспособности сферы культуры в Эстонии.