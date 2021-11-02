Имре Соояэр покинет Рийгикогу

Если после ухода в правительство на основании списка центристов замещающим Аннели Отть членом стал Андрей Коробейник, после возвращения Отть в Рийгикогу должен будет уйти все-таки Имре Соояэр, сообщила представительница канцелярии Рийгикогу Эпп-Маре Кукемельк.

Она пояснила, в списке альтернативных депутатов Имре Соояэр последним стал членом Рийгикогу, поэтому он должен покинуть парламент.

Министр культуры Аннели Отть во вторник утром сообщила о своей отставке. По ее словам, в руководимом Каей Каллас правительстве она не может реализовать те идеи, которые необходимы для поддержания жизнеспособности сферы культуры в Эстонии.