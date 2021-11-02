Смотрите ⟩ Самый идиотский пешеходный переход в Таллинне

Вот один из самых ярких примеров, когда жизнь пешехода была превращена в абсурд: участок Пярнуского шоссе, отделяющий Delta Plaza от железнодорожной станции Ярве. Единственный способ перейти здесь дорогу легально - это совершить длительный поход и пересечь двенадцать (!) пешеходных переходов.

Livablecity, пользователь TikTok, изучивший дорожную ситуацию, отмечает, что многие пренебрегают уникальной возможностью путешествовать по пешеходным переходам и просто бросаются через дорогу. Тропинка, проложенная на газоне между полосами движения, свидетельствует о том, что это - достаточно популярный вариант. Видео на английском языке, но там и без слов все понятно.