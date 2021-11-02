Вт, 2.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
1

Смотрите ⟩ Самый идиотский пешеходный переход в Таллинне

Pilt on illustreeriv. ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp

Жизнь таллиннского пешехода может неожиданно превратиться в большое приключение, особенно если нужно перейти дорогу, считает Kodustiil.

Вот один из самых ярких примеров, когда жизнь пешехода была превращена в абсурд: участок Пярнуского шоссе, отделяющий Delta Plaza от железнодорожной станции Ярве. Единственный способ перейти здесь дорогу легально - это совершить длительный поход и пересечь двенадцать (!) пешеходных переходов.

Livablecity, пользователь TikTok, изучивший дорожную ситуацию, отмечает, что многие пренебрегают уникальной возможностью путешествовать по пешеходным переходам и просто бросаются через дорогу. Тропинка, проложенная на газоне между полосами движения, свидетельствует о том, что это - достаточно популярный вариант. Видео на английском языке, но там и без слов все понятно.

@liveablecity

Delta plaza junction in Tallinn. Yes, you can cross the street without a car, but it is made extremly inconvenient.

♬ Lofi - Domknowz

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back