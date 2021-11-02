Адвокат: Ивана Сафронова обвинили в продаже данных о российских войсках в Сирии за $248

«Помимо эпизода с передачей информации "представителю чешской разведки" появился еще один: по версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС России в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии. По мнению ФСБ, переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии. Согласно обвинению, за эту информацию Воронин выплатил Сафронову вознаграждение в размере $248», - сообщил агентству Павлов.

Воронин, имеющий двойное гражданство России и Германии, был арестован в Москве по делу о госизмене в феврале 2021 года.

«По некоторым данным, после задержания он дал выгодные следствию признательные показания», - добавил адвокат.

Он также отметил, что с консалтинговым агентством Воронина сотрудничали несколько десятков российских политологов и журналистов.

О завершении расследования дела Сафронова стало известно 1 ноября. Он находится в СИЗО с июля 2020 года и вины не признает.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным представителем чешской спецслужбы Мартином Ларишем, в 2017 году передал ему секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями российских военных на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Информированный источник рассказывал «Интерфаксу», что, по версии следствия, Сафронов был завербован Ларишем «в 2012 году для негласного сотрудничества с чешской спецслужбой – Управлением по связям с заграницей и информацией, подконтрольной, в свою очередь, спецслужбам США».

Сафронов говорил, что с Ларишем у него были сначала приятельские отношения, а с 2017 года, когда тот уволился из СМИ, Сафронов помогал ему «раскручивать» бизнес-проект по рассылке платным подписчикам дайджестов СМИ и аналитических материалов. Он предполагал, что его уголовное преследование связано с его журналистской деятельностью.

Как следует из открытых источников, Демури Воронин консультировал международные предприятия и финансовые концерны по актуальным темам в политической и экономической областях. Консалтинговая компания «Ресост», бывшим гендиректором и совладельцем которой, предположительно, он был, имеет офисы в Москве, Петербурге и Берлине.