Все модели Toyota получат новую мультимедийную систему

Комплекс, производительность которого повысили в пять раз, первой получила новая Tundra — он работает с Android Auto и Apple CarPlay, распознает голосовые команды и обновляется «по воздуху». В будущем автопроизводитель намерен добавить в Audio Multimedia ряд необычных функций, вроде отслеживания сердцебиения водителя.

Операционный директор Toyota Connected North America Стив Басра рассказал в интервью Automotive News, что функционал Audio Multimedia будет со временем расти. Например, появится возможность вызвать помощь на дороге, если вдруг автомобиль застрянет в глухой местности с опустевшим баком.

Комплекс будет включать ряд датчиков, которые смогут отслеживать состояние водителя вплоть до пульса. Кроме того, систему «научат» следить за температурой в кабине и автоматически открывать окна, если она достигнет уровня, опасного для жизни. Помимо всего этого, подразделение Toyota Connected уже работает над внедрением системы подсказок водителю для более эффективного управления автомобилем.