Все модели Toyota получат новую мультимедийную систему
В течение следующих трех-четырех лет все модели Toyota оснастят мультимедийной системой Audio Multimedia нового поколения, выяснил Automotive News.
В течение следующих трех-четырех лет все модели Toyota оснастят мультимедийной системой Audio Multimedia нового поколения, выяснил Automotive News.
Комплекс, производительность которого повысили в пять раз, первой получила новая Tundra — он работает с Android Auto и Apple CarPlay, распознает голосовые команды и обновляется «по воздуху». В будущем автопроизводитель намерен добавить в Audio Multimedia ряд необычных функций, вроде отслеживания сердцебиения водителя.
Операционный директор Toyota Connected North America Стив Басра рассказал в интервью Automotive News, что функционал Audio Multimedia будет со временем расти. Например, появится возможность вызвать помощь на дороге, если вдруг автомобиль застрянет в глухой местности с опустевшим баком.
Комплекс будет включать ряд датчиков, которые смогут отслеживать состояние водителя вплоть до пульса. Кроме того, систему «научат» следить за температурой в кабине и автоматически открывать окна, если она достигнет уровня, опасного для жизни. Помимо всего этого, подразделение Toyota Connected уже работает над внедрением системы подсказок водителю для более эффективного управления автомобилем.
Tundra, которая первой получила продвинутый комплекс Audio Multimedia, дебютировала в сентябре этого года. Для пикапа, построенного на базе Toyota Land Cruiser 300, предлагается информационно-развлекательная система с восьми- либо 14-дюймовым экраном (в зависимости от комплектации).