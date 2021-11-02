Поймавший педофила-убийцу полицейский: пару лет назад он передавал мне привет из тюрьмы

Сыгравшую значительную роль почти 30 лет назад в поимке педофила-убийцы Василия Очкаленко бывший полицейский Марко Эндер рассказал в передаче «Kuuuurija» о том, каким был август 1992 года, когда преступника наконец поймали. Несмотря на то, что об Очкаленко сейчас рассказывают многие издания, преступник еще лет пять назад напомнил о себе Эндеру, когда бывший полицейский получил через одного знакомого «привет» из тюрьмы, пишет Elu24.