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  • Поймавший педофила-убийцу полицейский: пару лет назад он передавал мне привет из тюрьмы

Поймавший педофила-убийцу полицейский: пару лет назад он передавал мне привет из тюрьмы

Марко Эндер. ФОТО: Kuuuurija/Kanal 2

Сыгравшую значительную роль почти 30 лет назад в поимке педофила-убийцы Василия Очкаленко бывший полицейский Марко Эндер рассказал в передаче «Kuuuurija» о том, каким был август 1992 года, когда преступника наконец поймали. Несмотря на то, что об Очкаленко сейчас рассказывают многие издания, преступник еще лет пять назад напомнил о себе Эндеру, когда бывший полицейский получил через одного знакомого «привет» из тюрьмы, пишет Elu24.

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Привет Эндеру передал дежурный хаапсалуской полиции: «Наш друг передал тебе привет, сказал, что скоро освободится. Я спросил, какой друг. Он ответил, что Очкаленко. Я посмотрел тогда на него, он же — пожизненник, как он освободится? Забыл тогда и не записал это». По словам полицейского, такие приветы означают только одно — угроза.

- Как вы сталкивались с Очкаленко?

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