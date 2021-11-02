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Таиланд открылся без карантина для путешественников из 63 стран

Туристы в Таиланде. ФОТО: ATHIT PERAWONGMETHA

Привитые от коронавируса путешественники из 63 стран и территорий с понедельника, 1 ноября, могут прибывать в Таиланд без прохождения карантина, сообщают азиатские СМИ.

По данным СМИ, в понедельник в страну прибыли тысячи туристов. Таиланд открылся для вакцинированных путешественников из 63 стран и территорий, которые теперь смогут попасть в страну без обязательного карантина в отеле, который требовался ранее.

Как сообщает правительство Таиланда, с 1 ноября в страну могут свободно въезжать вакцинированные путешественников и из Эстонии. Ранее вакцинированные туристы должны были пройти как минимум семидневный карантин в специально назначенных для этого отелях. Теперь же это требование отменили.

В то же время для въезда в страну необходимо предъявить негативный результат теста, сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы Таиланда. Еще один тест нужно сдать в первый день нахождения в Таиланде. Также путешественникам следует заранее оформить медицинскую страховку с покрытием не менее чем на 50 тысяч долларов США.

Ожидается, что в следующем году число туристов возрастет до 15 млн, а туристический сектор заработает более $30 млрд. Ранее Таиланд посещали до 40 млн туристов ежегодно, однако в 2020 году это число сократилось на 80%.

За весь период пандемии в Таиланде было выявлено более 1,9 млн случаев заражения корнавирусом и около 19 тыс. смертей от заболевания. Обе дозы вакцины получили около 42% населения.

Более подробно о правилах въезда в Таиланд можно узнать ЗДЕСЬ.

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