Картина дня: отставка Аннели Отть, покупка голосов в Нарве и история педофила-убийцы
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 ноября.
Во вторник, 2 ноября, министр культуры от Центристской партии сообщила, что подает в отставку. Причины – разногласия по поводу ограничений, действующих в сфере культуры, а также относительно мер поддержки этой сферы. Читать далее… Премьер-министр Кая Каллас назвала отставку Аннели Отть с поста министра культуры в сложившейся ситуации единственно возможным шагом. А бывший премьер-министр Юри Ратас заявил, что не будет претендовать на место министра культуры, а коалиция сохранится.
Сегодня полиция задержала в Ида-Вирумаа двух человек, которых подозреваемых в нарушении свободы выборов. Людей заманивали в бесплатный спа и на пикник, с собой просили взять ID-карту и PIN-коды. Согласно подозрению, нескольким жителям Нарвы предлагали бесплатно посетить спа и некоторые другие блага с целью побудить их отдать свой голос за конкретного кандидата. Читать далее…
Жители Хаапсалу и его пригородов испытали колоссальный шок, когда недавно узнали, что приговоренный в 90-е годы к пожизненному сроку убийца-педофил разгуливает по улицам города в статусе осужденного тюрьмы открытого типа, а а ближайшее время и вовсе намерен подать ходатайство о досрочном освобождении. Местное население убеждено, что человека, совершившего столь зверские преступления, нельзя выпускать на волю ни двадцать, ни тридцать лет спустя. Об этом рассказывает спецвыпуск программы Kuuuurija.
Сыгравшую значительную роль почти 30 лет назад в поимке педофила-убийцы Василия Очкаленко бывший полицейский Марко Эндер рассказал в передаче Kuuuurija о том, каким был август 1992 года, когда преступника наконец поймали. Несмотря на то, что об Очкаленко сейчас рассказывают многие издания, преступник еще лет пять назад напомнил о себе Эндеру, когда бывший полицейский получил через одного знакомого «привет» из тюрьмы. Читать далее…
Поездка бабушки с внучкой в таллиннском автобусе закончилась неприятным инцидентом: у бабушки на ноге образовалась гематома, а маленький ребенок остался один на остановке. Читать далее…
В отделении Северо-Эстонской региональной больницы, предназначенной для тяжелых больных с COVID-19, без сознания лежит завершившая курс вакцинации учительница в возрасте 60+, а во второй палате за жизнь борется 35-летний мужчина с серьезным повреждением легких. Через три дня в статистике смертей от коронавируса было указано, что среди скончавшихся числится и 35-летний мужчина… Читать далее…
Предприимчивые люди из Эстонии создали сайт, на котором продают «сертификат здоровья» с QR-кодом и «справку о праве не носить маску». Ни один из этих документов не имеет юридической силы, однако многим все-таки помогает обойти эпидемиологические требования. Читать далее…
В то время, как в общеобразовательных школах вчера началось массовое тестирование, ситуация в профессиональных учебных заведениях кардинально иная: там тестирование сейчас не проводится, а если и проводится, то по инициативе администрации. Читать далее…
Многократный рост цен на газ и центральное отопление грозит этой зимой лишить людей всех доходов. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7772 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1571. Скончались десять человек. Читать далее...