Вт, 2.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Картина дня: отставка Аннели Отть, покупка голосов в Нарве и история педофила-убийцы

Картина дня: отставка Аннели Отть, покупка голосов в Нарве и история педофила-убийцы

Аннели Отть. ФОТО: Tairo Lutter

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 ноября.

Министр культуры Аннели Отть ушла в отставку

Во вторник, 2 ноября, министр культуры от Центристской партии сообщила, что подает в отставку. Причины – разногласия по поводу ограничений, действующих в сфере культуры, а также относительно мер поддержки этой сферы. Читать далее… Премьер-министр Кая Каллас назвала отставку Аннели Отть с поста министра культуры в сложившейся ситуации единственно возможным шагом. А бывший премьер-министр Юри Ратас заявил, что не будет претендовать на место министра культуры, а коалиция сохранится.

Нарвский политик Сергей Горлач подозревается в покупке голосов, подписание коалиционного договора отложено

Сегодня полиция задержала в Ида-Вирумаа двух человек, которых подозреваемых в нарушении свободы выборов. Людей заманивали в бесплатный спа и на пикник, с собой просили взять ID-карту и PIN-коды. Согласно подозрению, нескольким жителям Нарвы предлагали бесплатно посетить спа и некоторые другие блага с целью побудить их отдать свой голос за конкретного кандидата. Читать далее…

Убийца-педофил наводит ужас на жителей эстонского городка

Жители Хаапсалу и его пригородов испытали колоссальный шок, когда недавно узнали, что приговоренный в 90-е годы к пожизненному сроку убийца-педофил разгуливает по улицам города в статусе осужденного тюрьмы открытого типа, а а ближайшее время и вовсе намерен подать ходатайство о досрочном освобождении. Местное население убеждено, что человека, совершившего столь зверские преступления, нельзя выпускать на волю ни двадцать, ни тридцать лет спустя. Об этом рассказывает спецвыпуск программы Kuuuurija.

Поймавший педофила-убийцу полицейский: пару лет назад он передавал мне привет из тюрьмы

Сыгравшую значительную роль почти 30 лет назад в поимке педофила-убийцы Василия Очкаленко бывший полицейский Марко Эндер рассказал в передаче Kuuuurija о том, каким был август 1992 года, когда преступника наконец поймали. Несмотря на то, что об Очкаленко сейчас рассказывают многие издания, преступник еще лет пять назад напомнил о себе Эндеру, когда бывший полицейский получил через одного знакомого «привет» из тюрьмы. Читать далее…

У бабушки гематома, у ребенка стресс: жительницу Таллинна возмутило поведение водителя автобуса

Поездка бабушки с внучкой в таллиннском автобусе закончилась неприятным инцидентом: у бабушки на ноге образовалась гематома, а маленький ребенок остался один на остановке. Читать далее…

Репортаж 〉 В одной палате вакцинированная учительница, в другой — находящийся в коме 35-летний мужчина

В отделении Северо-Эстонской региональной больницы, предназначенной для тяжелых больных с COVID-19, без сознания лежит завершившая курс вакцинации учительница в возрасте 60+, а во второй палате за жизнь борется 35-летний мужчина с серьезным повреждением легких. Через три дня в статистике смертей от коронавируса было указано, что среди скончавшихся числится и 35-летний мужчина… Читать далее…

В Эстонии QR-коды продают по пять евро. Рассказываем, как это (не) работает

Предприимчивые люди из Эстонии создали сайт, на котором продают «сертификат здоровья» с QR-кодом и «справку о праве не носить маску». Ни один из этих документов не имеет юридической силы, однако многим все-таки помогает обойти эпидемиологические требования. Читать далее…

Красный уровень заражаемости заставил учеников взять в руки тесты

В то время, как в общеобразовательных школах вчера началось массовое тестирование, ситуация в профессиональных учебных заведениях кардинально иная: там тестирование сейчас не проводится, а если и проводится, то по инициативе администрации. Читать далее…

Подорожание отопления лишит людей всего дохода

Многократный рост цен на газ и центральное отопление грозит этой зимой лишить людей всех доходов. Читать далее…

За сутки в Эстонии скончались десять человек с коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7772 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1571. Скончались десять человек. Читать далее...

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back