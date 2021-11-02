Картина дня: отставка Аннели Отть, покупка голосов в Нарве и история педофила-убийцы

Министр культуры Аннели Отть ушла в отставку

Во вторник, 2 ноября, министр культуры от Центристской партии сообщила, что подает в отставку. Причины – разногласия по поводу ограничений, действующих в сфере культуры, а также относительно мер поддержки этой сферы. Читать далее… Премьер-министр Кая Каллас назвала отставку Аннели Отть с поста министра культуры в сложившейся ситуации единственно возможным шагом. А бывший премьер-министр Юри Ратас заявил, что не будет претендовать на место министра культуры, а коалиция сохранится.

Нарвский политик Сергей Горлач подозревается в покупке голосов, подписание коалиционного договора отложено

Сегодня полиция задержала в Ида-Вирумаа двух человек, которых подозреваемых в нарушении свободы выборов. Людей заманивали в бесплатный спа и на пикник, с собой просили взять ID-карту и PIN-коды. Согласно подозрению, нескольким жителям Нарвы предлагали бесплатно посетить спа и некоторые другие блага с целью побудить их отдать свой голос за конкретного кандидата. Читать далее…

Убийца-педофил наводит ужас на жителей эстонского городка

Жители Хаапсалу и его пригородов испытали колоссальный шок, когда недавно узнали, что приговоренный в 90-е годы к пожизненному сроку убийца-педофил разгуливает по улицам города в статусе осужденного тюрьмы открытого типа, а а ближайшее время и вовсе намерен подать ходатайство о досрочном освобождении. Местное население убеждено, что человека, совершившего столь зверские преступления, нельзя выпускать на волю ни двадцать, ни тридцать лет спустя. Об этом рассказывает спецвыпуск программы Kuuuurija.

Поймавший педофила-убийцу полицейский: пару лет назад он передавал мне привет из тюрьмы

Сыгравшую значительную роль почти 30 лет назад в поимке педофила-убийцы Василия Очкаленко бывший полицейский Марко Эндер рассказал в передаче Kuuuurija о том, каким был август 1992 года, когда преступника наконец поймали. Несмотря на то, что об Очкаленко сейчас рассказывают многие издания, преступник еще лет пять назад напомнил о себе Эндеру, когда бывший полицейский получил через одного знакомого «привет» из тюрьмы. Читать далее…

У бабушки гематома, у ребенка стресс: жительницу Таллинна возмутило поведение водителя автобуса

Поездка бабушки с внучкой в таллиннском автобусе закончилась неприятным инцидентом: у бабушки на ноге образовалась гематома, а маленький ребенок остался один на остановке. Читать далее…

Репортаж 〉 В одной палате вакцинированная учительница, в другой — находящийся в коме 35-летний мужчина

В отделении Северо-Эстонской региональной больницы, предназначенной для тяжелых больных с COVID-19, без сознания лежит завершившая курс вакцинации учительница в возрасте 60+, а во второй палате за жизнь борется 35-летний мужчина с серьезным повреждением легких. Через три дня в статистике смертей от коронавируса было указано, что среди скончавшихся числится и 35-летний мужчина… Читать далее…

В Эстонии QR-коды продают по пять евро. Рассказываем, как это (не) работает

Предприимчивые люди из Эстонии создали сайт, на котором продают «сертификат здоровья» с QR-кодом и «справку о праве не носить маску». Ни один из этих документов не имеет юридической силы, однако многим все-таки помогает обойти эпидемиологические требования. Читать далее…

Красный уровень заражаемости заставил учеников взять в руки тесты

В то время, как в общеобразовательных школах вчера началось массовое тестирование, ситуация в профессиональных учебных заведениях кардинально иная: там тестирование сейчас не проводится, а если и проводится, то по инициативе администрации. Читать далее…

Подорожание отопления лишит людей всего дохода

Многократный рост цен на газ и центральное отопление грозит этой зимой лишить людей всех доходов. Читать далее…

За сутки в Эстонии скончались десять человек с коронавирусом