Картина дня: отставка Аннели Отть, покупка голосов в Нарве и продление удаленки
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 ноября.
Во вторник, 2 ноября, министр культуры от Центристской партии сообщила, что подает в отставку. Причины – разногласия по поводу ограничений, действующих в сфере культуры, а также относительно мер поддержки этой сферы. Читать далее… Премьер-министр Кая Каллас назвала отставку Аннели Отть с поста министра культуры в сложившейся ситуации единственно возможным шагом. А бывший премьер-министр Юри Ратас заявил, что не будет претендовать на место министра культуры, а коалиция сохранится.
Сегодня полиция задержала в Ида-Вирумаа двух человек, которых подозреваемых в нарушении свободы выборов. Людей заманивали в бесплатный спа и на пикник, с собой просили взять ID-карту и PIN-коды. Согласно подозрению, нескольким жителям Нарвы предлагали бесплатно посетить спа и некоторые другие блага с целью побудить их отдать свой голос за конкретного кандидата. Читать далее…
В столичных школах 48 очагов заражения. Хватит ли недельной удаленки, чтобы исправить ситуацию? Все ли таллинские школы готовы к тестированию? Чем оно поможет? Читать далее...
Власти Таллинна провели очередную встречу с руководителями школ. По словам главы столичного департамента образования Андреса Паюла, представители учебных заведений настаивают на том, чтобы продлить дистанционное обучение для детей с 4-го класса по 8-й еще на одну неделю. Окончательное решение - за таллиннской мэрией. Читать далее...
Жители Хаапсалу и его пригородов испытали колоссальный шок, когда недавно узнали, что приговоренный в 90-е годы к пожизненному сроку убийца-педофил разгуливает по улицам города в статусе осужденного тюрьмы открытого типа, а а ближайшее время и вовсе намерен подать ходатайство о досрочном освобождении. Местное население убеждено, что человека, совершившего столь зверские преступления, нельзя выпускать на волю ни двадцать, ни тридцать лет спустя. Об этом рассказывает спецвыпуск программы Kuuuurija.
Сыгравшую значительную роль почти 30 лет назад в поимке педофила-убийцы Василия Очкаленко бывший полицейский Марко Эндер рассказал в передаче Kuuuurija о том, каким был август 1992 года, когда преступника наконец поймали. Несмотря на то, что об Очкаленко сейчас рассказывают многие издания, преступник еще лет пять назад напомнил о себе Эндеру, когда бывший полицейский получил через одного знакомого «привет» из тюрьмы. Читать далее…
Поездка бабушки с внучкой в таллиннском автобусе закончилась неприятным инцидентом: у бабушки на ноге образовалась гематома, а маленький ребенок остался один на остановке. Читать далее…
В отделении Северо-Эстонской региональной больницы, предназначенной для тяжелых больных с COVID-19, без сознания лежит завершившая курс вакцинации учительница в возрасте 60+, а во второй палате за жизнь борется 35-летний мужчина с серьезным повреждением легких. Через три дня в статистике смертей от коронавируса было указано, что среди скончавшихся числится и 35-летний мужчина… Читать далее…
Предприимчивые люди из Эстонии создали сайт, на котором продают «сертификат здоровья» с QR-кодом и «справку о праве не носить маску». Ни один из этих документов не имеет юридической силы, однако многим все-таки помогает обойти эпидемиологические требования. Читать далее…
В то время, как в общеобразовательных школах вчера началось массовое тестирование, ситуация в профессиональных учебных заведениях кардинально иная: там тестирование сейчас не проводится, а если и проводится, то по инициативе администрации. Читать далее…
Многократный рост цен на газ и центральное отопление грозит этой зимой лишить людей всех доходов. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7772 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1571. Скончались десять человек. Читать далее...
Объявившая во вторник о своей отставке с поста министра культуры Аннели Отть вернется в парламент, в связи с чем Рийгикогу должен будет покинуть Имре Соояэр. Читать далее...
Школьные каникулы закончились и дети снова приступили к учебе. Но государство решило ввести в школах в начале новой четверти экспресс-тесты на коронавирус, которые вчера поступили в школы. Экспресс-тесты сразу же были опробованы в школах с контактным обучением. Читать далее...
Вчера вечером Postimees писал, что, по данным финских СМИ, самолеты ВВС Эстонии нарушили воздушную границу Финляндии. Сегодня Генштаб Сил обороны подтвердил данную информацию. Читать далее...
Бустерную дозу сможет получить любой, у кого прошло шесть месяцев с момента последней вакцинации, заявляет Министерство социальных дел. Читать далее...
Центр надзора за дорожным движением сообщил, что водитель Porsche, устроивший весной прошлого года бешеные гонки на шоссе Таллинн-Нарва, все-таки получил заслуженное наказание и лишился водительских прав. Читать далее...
Сегодня, 2 ноября, в Пярну на улице Казе в фирменном пакете магазина Maxima был найден труп йоркширского терьера. Как собака умерла, неизвестно. Читать далее...
Согласно краткому докладу Центра мониторинга развития «Расходы на долговременный уход в Эстонии», бо́льшая часть расходов на долговременный уход ляжет на плечи нуждающихся в помощи и их близких. Для достижения среднего по ЕС уровня расходы публичного сектора на долговременный уход за близкими должны вырасти примерно до 500 миллионов евро в год. Читать далее...
«Ситуация относительно прискорбная, мы живем под звездой отмен», - сказала Мерике Халлик, генеральный секретарь Эстонского союза туристических фирм, отвечая на вопрос, повлияло ли звание страны-лидера по заболеваемости коронавирусом в Европе на отношение туристов к нам. Читать далее...
Правительство уточнило принятое на прошлой неделе распоряжение, конкретно указав, что детские и молодежные спортивные соревнования являются частью обучения по интересам. Читать далее...