В этом году Pfizer заработает на вакцинах 31 миллиард евро
Американская фармацевтическая компания Pfizer в очередной раз повысила прогноз ожидаемой прибыли и оборота за этот год.
Американская фармацевтическая компания Pfizer в очередной раз повысила прогноз ожидаемой прибыли и оборота за этот год.
Росту, конечно, способствовала интенсивная вакцинация против Covid-19, в том числе разрешение на бустерные инъекции и вакцинацию детей.
По оценкам компании, за этот год они осуществят поставки 2,3 миллиарда доз вакцины, что на 200 миллионов больше, чем прогнозировалось в июле.
Это должно увеличить доход от продаж до 36 миллиардов долларов (31 миллиард евро) вместо ранее прогнозируемых 33,5 миллиарда долларов.