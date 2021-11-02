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В этом году Pfizer заработает на вакцинах 31 миллиард евро

Вакцина от Pfizer и BioNTech. ФОТО: Pfizer/Scanpix

Американская фармацевтическая компания Pfizer в очередной раз повысила прогноз ожидаемой прибыли и оборота за этот год. 

Росту, конечно, способствовала интенсивная вакцинация против Covid-19, в том числе разрешение на бустерные инъекции и вакцинацию детей.

По оценкам компании, за этот год они осуществят поставки 2,3 миллиарда доз вакцины, что на 200 миллионов больше, чем прогнозировалось в июле.

Это должно увеличить доход от продаж до 36 миллиардов долларов (31 миллиард евро) вместо ранее прогнозируемых 33,5 миллиарда долларов.

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