В этом году Pfizer заработает на вакцинах 31 миллиард евро

Росту, конечно, способствовала интенсивная вакцинация против Covid-19, в том числе разрешение на бустерные инъекции и вакцинацию детей.

По оценкам компании, за этот год они осуществят поставки 2,3 миллиарда доз вакцины, что на 200 миллионов больше, чем прогнозировалось в июле.