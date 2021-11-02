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СМИ: более 20 человек погибли в результате теракта в госпитале Кабула

Больница в Кабуле. ФОТО: -

По меньшей мере 23 человека погибли, не менее 50 ранены в результате нападения на военный госпиталь в Кабуле во вторник, сообщают журналисты местные СМИ.

"Множество трупов в разных частях больницы. Злоумышленники стреляли во всех, кого видели", - говорится в одном из сообщений в твиттере со ссылкой на медсестру госпиталя, ставшей свидетелем нападения и сумевшей сбежать.

Между тем администрация неправительственного медицинского центра "Emergency" в Кабуле сообщила в Twitter, что к ним поступили девять раненых в ходе теракта в военном госпитале.

Перед этим начальник пресс-центра МВД талибов Кари Саид Хости сообщил, что взрыв произошел у входа госпиталь имени Сардар Мухаммад Дауд Хана в 10-м районе Кабула.

Между тем, СМИ сообщают о не менее двух взрывах у ворот кабульского военного госпиталя. Сообщается, что первый взрыв произвел террорист-смертник, после чего была слышна стрельба.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп пока не взяла ответственность за произошедшее.

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