Эстонские истребители нарушили воздушное пространство Финляндии
Вчера вечером Postimees писал, что, по данным финских СМИ, самолеты ВВС Эстонии нарушили воздушную границу Финляндии. Сегодня Генштаб Сил обороны подтвердил данную информацию.
Вчера вечером Postimees писал, что, по данным финских СМИ, самолеты ВВС Эстонии нарушили воздушную границу Финляндии. Сегодня Генштаб Сил обороны подтвердил данную информацию.
Вчера в 14.02 по местному времени два используемых эстонскими ВВС реактивных самолета L-39 из-за человеческой ошибки во время поворота отклонились в воздушное пространство Финляндии к югу от острова Утё. Инцидент произошел над международными водами, когда эстонские самолеты участвовали в учениях по сотрудничеству с военным кораблем союзников. Нарушение воздушной границы длилось менее минуты.
Министерство иностранных дел Финляндии сообщило в Twitter, что обратилось в посольство Эстонии в Хельсинки и попросило объяснений. Пограничная служба Финляндии также начала предварительное расследование инцидента.
ВВС Эстонии начали дознание, чтобы определить причины инцидента. Посол Эстонии в Финляндии выразил сожаление Министерству иностранных дел Финляндии по поводу инцидента и подтвердил, что Эстония после дознания примет меры для предотвращения подобных инцидентов.
Военно-воздушные силы регулярно организуют тренировочные полеты и совместные учения с эстонскими и союзными подразделениями.