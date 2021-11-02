Эстонские истребители нарушили воздушное пространство Финляндии

Вчера в 14.02 по местному времени два используемых эстонскими ВВС реактивных самолета L-39 из-за человеческой ошибки во время поворота отклонились в воздушное пространство Финляндии к югу от острова Утё. Инцидент произошел над международными водами, когда эстонские самолеты участвовали в учениях по сотрудничеству с военным кораблем союзников. Нарушение воздушной границы длилось менее минуты.

Министерство иностранных дел Финляндии сообщило в Twitter, что обратилось в посольство Эстонии в Хельсинки и попросило объяснений. Пограничная служба Финляндии также начала предварительное расследование инцидента.

ВВС Эстонии начали дознание, чтобы определить причины инцидента. Посол Эстонии в Финляндии выразил сожаление Министерству иностранных дел Финляндии по поводу инцидента и подтвердил, что Эстония после дознания примет меры для предотвращения подобных инцидентов.