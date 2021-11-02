Население сдало спасателям десятки единиц огнестрельного оружия и тысячи патронов
В октябре Спасательный департамент, Департамент полиции и погранохраны, Департамент полиции безопасности и Прокуратура призывали людей сообщать о неразрешенном оружии и взрывчатых веществах, находящихся в их владении. В рамках кампании полиция и Спасательный департамент получили десятки вызовов, в ходе которых было отдано большое количество огнестрельного оружия, различные патроны, порох, ракеты, детонаторы, пиротехника и многое другое.