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  • Население сдало спасателям десятки единиц огнестрельного оружия и тысячи патронов

Население сдало спасателям десятки единиц огнестрельного оружия и тысячи патронов

Päästeamet. Pilt on illustreeriv. ФОТО: Tairo Lutter

В октябре Спасательный департамент, Департамент полиции и погранохраны, Департамент полиции безопасности и Прокуратура призывали людей сообщать о неразрешенном оружии и взрывчатых веществах, находящихся в их владении. В рамках кампании полиция и Спасательный департамент получили десятки вызовов, в ходе которых было отдано большое количество огнестрельного оружия, различные патроны, порох, ракеты, детонаторы, пиротехника и многое другое.

«Сапёрам Спасательного департамента кампания этого года много труда не доставила. Мы надеемся, что наши предыдущие кампании принесли свои плоды и многие опасные предметы больше не находятся в домах людей», - сказал руководитель Северной группы разминирования Райдо Таалманн. «В ходе этой кампании мы собрали 56 единиц пиротехники, две из которых обнаружили во время реновации хутора, также 79 патронов и чуть более двух килограмм взрывчатого вещества. Данное взрывчатое вещество пролежало на полке 85 лет и, к счастью, от неё никто не пострадал», - добавил Таалманн. Может показаться, что старый и заржавелый взрывной предмет уже потерял свою силу и он безопасен, но на самом деле всё наоборот - его перемещение также может иметь трагические последствия.

Для Департамента полиции и погранохраны эта кампания принесла немало вызовов. Полиции передали 27 единиц огнестрельного оружия, около 3500 патронов разного калибра, несколько банок с порохом, различные ракеты, детонаторы, гильзы, дробовики, пусковые установки и детали оружия.

По словам лейтенанта полиции Рийты Прооса, осведомлённость людей об обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами значительно возросла. «Если во время предыдущих кампаний были случаи, когда люди сами приносили в здания полиции незаконное огнестрельное оружие, боеприпасы или даже взрывчатку, то, к счастью, в этом году таких опасных ситуаций не было. Люди знают, что опасную находку не стоит трогать, а нужно позвонить в Центр тревоги и ждать приезда оперативного работника», - сказала она.

Прооса заметила, что подавляющее большинство огнестрельного оружия и боеприпасов, переданных полиции в ходе кампании этого года, обнаружилось во время уборки загородных домов, сараев и гаражей. «Полиция также была проинформирована об огнестрельном оружии и боеприпасах, оставшихся после смерти хозяина, на хранение которых будущие поколения уже не имели разрешения», - отметила лейтенант полиции.

Независимо от окончания кампании запрещенные и опасные предметы можно сдавать круглый год, не опасаясь наказания. Для этого нужно незамедлительно сообщить Центру тревоги о вашей находке и ждать оперативного работника. За добровольную сдачу наказания не будет. Однако, ни при каких обстоятельствах люди не могут подвергать себя опасности и сами приносить взрывчатку, детонаторы или оружие в спасательную команду или в полицейский участок. Вместо этого надо позвонить 112 и сообщить точный адрес, а также как можно больше информации об имеющемся незаконном предмете.

Спасательный департамент проводит похожую кампанию уже в седьмой раз: в 2008-2010, 2013, 2014, 2019 и в прошлом году впервые совместно с Департаментом полиции и погранохраны. Полиция уже давно обращает внимание на опасность хранения незаконного оружия и его сдачу. Впервые людей призвали отказаться от опасного и незаконного оружия в ходе кампании в 2004 году.

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