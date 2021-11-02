Вполне возможно, что на окраине Парижа вырастет экогород. У него уже есть название - Garden City of the Crescent Moon - сад Полумесяца. Проект является новейшим творением архитектурного бюро Rescubika, которое стремится решить проблемы урбанизации, передает Kodustiil.

Спроектированный для Венсенского леса, крупнейшего общественного парка Парижа, город до сих пор существует только на бумаге, однако главный архитектор Rescubica Бенуа Паттерлин надеется вскоре воплотить его в жизнь.

Интересный проект не просто красив. Даже на бумаге город-сад в форме полумесяца служит очень важной цели.

Город-сад в форме полумесяца. ФОТО: Rescubika / Cover Images / Scanpix

А именно, концепция проекта исследует способы перестройки городской среды с учетом здравоохранения, экологии, энергетики, климата и социологических нюансов.

Важнейшая часть концепции - самодостаточность, т.е. все необходимое для жизнедеятельности человека должно находиться в черте города. Главный архитектор подчеркивает важность городского сельского хозяйства. «Во-первых, городское сельское хозяйство позволяет нам производить продукты питания в пределах города. Двор, крышу или даже общественное место, такое как парк, можно использовать для выращивания основных продуктов питания, таких как кукуруза, бобы и пряные травы».

Город-сад в форме полумесяца. ФОТО: Rescubika / Cover Images / Scanpix

«Городское сельское хозяйство способствует созданию местных магазинов и рынков. Это объединяет сообщество и сокращает количество отходов, связанных с транспортировкой продуктов питания. Я хотел бы отметить, что городское сельское хозяйство улучшает качество почвы, снижает загрязнение воздуха и способствует здоровому образу жизни», — сказал Паттерлин изданию Yanko Design.

Немаловажно и иметь возможность наслаждаться городским пространством. Паттерлин надеется, что когда его проект будет реализован и люди переедут в Crescent Garden City, город предложит жителям все, что душе угодно - от жилых помещений до спортивных и культурных комплексов.

Город-сад в форме полумесяца. ФОТО: Rescubika / Cover Images / Scanpix