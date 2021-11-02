Правительство сегодня коронаограничения не обсуждало

Научный совет рекомендовал правительству ввести ограничения и для близко контактных вакцинированных членов семей, которые должны оставаться в самоизоляции.

Министр здравоохранения и труда Танель Кийк (Центристская партия) сказал Postimees, что правительство обсудило ситуацию, выслушало обзор ситуации от научного совета, получило информацию о ситуации в больницах и о том, что сейчас происходит с вакцинацией.