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Правительство сегодня коронаограничения не обсуждало

Правительство. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

На сегодняшнем заседании правительства обсуждали вопросы, связанные с причинами распространения коронавируса, но ни до одной новой меры борьбы так и не добрались.

Научный совет рекомендовал правительству ввести ограничения и для близко контактных вакцинированных членов семей, которые должны оставаться в самоизоляции.

Министр здравоохранения и труда Танель Кийк (Центристская партия) сказал Postimees, что правительство обсудило ситуацию, выслушало обзор ситуации от научного совета, получило информацию о ситуации в больницах и о том, что сейчас происходит с вакцинацией.

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