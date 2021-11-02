Фото и видео ⟩ В конюшне мызы в Поркуни вспыхнул пожар

Руководитель спасательных работ Тоомас Мяэсалу сказал Virumaa Teataja, что когда спасатели прибыли на место, открытым огнем полыхала старая конюшня. Из-за сильного ветра загорелось и надворная постройка, но спасателям удалось оградить от огня третье здание.