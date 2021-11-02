Фото и видео ⟩ В конюшне мызы в Поркуни вспыхнул пожар
Спасатели сегодня, 2 ноября, днем получили вызов в Поркуни, где загорелась конюшня мызы.
Спасатели сегодня, 2 ноября, днем получили вызов в Поркуни, где загорелась конюшня мызы.
Руководитель спасательных работ Тоомас Мяэсалу сказал Virumaa Teataja, что когда спасатели прибыли на место, открытым огнем полыхала старая конюшня. Из-за сильного ветра загорелось и надворная постройка, но спасателям удалось оградить от огня третье здание.
По предварительным данным, конюшня загорелась от небрежного разжигания костра и сильного ветра.