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Фото и видео ⟩ В конюшне мызы в Поркуни вспыхнул пожар

Пожар в Поркуни. ФОТО: Toomas Herm

Спасатели сегодня, 2 ноября, днем получили вызов в Поркуни, где загорелась конюшня мызы. 

Руководитель спасательных работ Тоомас Мяэсалу сказал Virumaa Teataja, что когда спасатели прибыли на место, открытым огнем полыхала старая конюшня. Из-за сильного ветра загорелось и надворная постройка, но спасателям удалось оградить от огня третье здание.

По предварительным данным, конюшня загорелась от небрежного разжигания костра и сильного ветра.

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