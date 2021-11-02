Треть малых и средних предприятий планирует расширить бизнес в 2022 году

Малые и средние предприятия (МСП) в странах Балтии также считают, что худшее, что было связано с пандемией коронавируса, позади — в Эстонии более половины компаний считают, что 2021 год был более позитивным по сравнению с предыдущим, сообщил Luminor.

В отличие от эстонских литовские и латвийские компании были несколько более осторожны: 38% литовских и 43% латвийских респондентов заявили, что 2021 год был лучше, чем прошлый год. Около трети респондентов из стран Балтии считают, что этот год будет похож на прошлый. В то же время около 20% представителей литовского, 16% латвийского и 11% эстонского бизнеса считают, что этот год был хуже.

«Первый год пандемии был сложнее для МСП, чем второй – ограничения на передвижение изменили поведение клиентов, а значит, в 2020 году компаниям пришлось действовать быстро и адаптироваться», – сказал глава подразделения корпоративных банковских услуг Luminor Марьян Савченко.

«Исследование Luminor за 2020 год показало, что почти половина компаний в странах Балтии столкнулась со снижением оборота по сравнению с 2019 годом. В этом году исследование указывает на противоположную тенденцию – больше компаний сохранили или даже увеличили свой оборот. Это показывает, что малые и средние предприятия уже адаптировались к пандемии и преодолели первоначальный шок», - сказал Савченко.

В этом году 23% эстонских МСП смогли увеличить свой оборот по сравнению с прошлым годом, а 30% эстонских МСП смогли сохранить оборот на уровне прошлого года. В то же время около 31% эстонских предприятий сообщили о снижении оборота.

«Мы видим, что опасения МСП по поводу последствий пандемии отступают: почти половина указала, что даже если меры по сдерживанию распространения COVID-19 будут продолжены или ужесточены в странах Балтии, это не повлияет на устойчивость их деятельности. Те компании, которые не планируют расширять свою деятельность в следующем году, в качестве одной из причин называют непредсказуемое влияние пандемии и других глобальных событий на их деятельность», – сказал Савченко.

Литовские и эстонские МСП в основном планируют расширять бизнес за счет увеличения продаж, а латвийские компании готовы в следующем году разрабатывать новые услуги или продукты. 18% МСП Литвы, 29% МСП Латвии и 22% МСП Эстонии планируют увеличить экспорт в 2022 году.

Треть литовских и эстонских компаний и половина латвийских компаний говорят, что их планы по расширению бизнеса связаны с неопределенностью, вызванной пандемиями и другими глобальными событиями. Литовские компании также отметили отсутствие дополнительных инвестиций, необходимых для развития бизнеса.