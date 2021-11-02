Тестирование выявило в пайдеских школах несколько зараженных
Сегодня утром начали тестирование учеников две основные школы Пайде - Хиллара Ханссоо и Хаммербека, пишет Järva Teataja.
Сегодня утром начали тестирование учеников две основные школы Пайде - Хиллара Ханссоо и Хаммербека, пишет Järva Teataja.
Велло Тальвисте, директор пайдеской основной школы Хаммербека, сказал, что первое тестирование прошло хорошо, и только четыре процента учеников отказались от него.
В школе было выявлено четыре первичных положительных теста. Этих учеников отправили домой, они сдают сегодня-завтра ПЦР-тест, и если он будет отрицательным, дети вернутся к обычной учебе, если положительный, останутся дома до выздоровления.
Тальвисте сказал, что снова тестировать школьную семью планируется в четверг.
Керсти Кивисоо, директор пайдеской основной школы Хиллар Ханссоо, сообщила, что сегодня они протестировали в школе 89 учеников, и 123 ученика получили тест с собой, чтобы сделать его в более спокойной атмосфере дома. Из 89 тестов один дел первичный положительный результат.
Мэр Пайде Прийт Вярк сказал, что один ученик основной школы Роосна-Аллику вчера получил положительный результат теста, и сегодня утром ребенок также получил подтверждение ПЦР-теста о том, что инфицирован коронавирусом.
Вярк пояснил, что одноклассников зараженного отправили на дистанционное обучение до конца недели.