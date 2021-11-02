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Тестирование выявило в пайдеских школах несколько зараженных

Экспресс-тестирование в школе. Иллюстративное фото. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Сегодня утром начали тестирование учеников две основные школы Пайде - Хиллара Ханссоо и Хаммербека, пишет Järva Teataja.

Велло Тальвисте, директор пайдеской основной школы Хаммербека, сказал, что первое тестирование прошло хорошо, и только четыре процента учеников отказались от него.

В школе было выявлено четыре первичных положительных теста. Этих учеников отправили домой, они сдают сегодня-завтра ПЦР-тест, и если он будет отрицательным, дети вернутся к обычной учебе, если положительный, останутся дома до выздоровления.

Тальвисте сказал, что снова тестировать школьную семью планируется в четверг.

Керсти Кивисоо, директор пайдеской основной школы Хиллар Ханссоо, сообщила, что сегодня они протестировали в школе 89 учеников, и 123 ученика получили тест с собой, чтобы сделать его в более спокойной атмосфере дома. Из 89 тестов один дел первичный положительный результат.

Мэр Пайде Прийт Вярк сказал, что один ученик основной школы Роосна-Аллику вчера получил положительный результат теста, и сегодня утром ребенок также получил подтверждение ПЦР-теста о том, что инфицирован коронавирусом.

Вярк пояснил, что одноклассников зараженного отправили на дистанционное обучение до конца недели.

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