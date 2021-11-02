ФОТО: BBC News

Уже второй раз в 2021 году в медийном пространстве появляются сообщения, что Россия начинает стягивать войска к границе с Украиной. В министерстве обороны Украины "ударных группировок российских войск у украинских границ" не наблюдают. Есть ли предпосылки для активных боевых действий?

Тревогу по поводу передвижений российских войск у украинских границ выразила Washington Post, а издание Politico опубликовало снимки скопления техники в Смоленской области (что вызвало небезосновательную иронию в российских государственных медиа - город явно ближе к границе с Белоруссией, чем к украинской).

Масла в огонь подлил целый ряд заявлений российских лидеров, сводящихся к тому, что политическими путями решить российско-украинские противоречия точно не получится.

При этом министерство обороны Украины на этот раз сохраняет спокойствие: 1 ноября в ведомстве заявили, что не наблюдают никаких военных приготовлений со стороны России у своих границ, сославшись на данные собственного главного управления разведки.

Как сказал в интервью BBC News Украина командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, создания ударных группировок российских войск у украинских границ сейчас не наблюдается.

С публикациями американских СМИ не согласился и секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который сказал 2 ноября: "Что будет завтра, мы не знаем, на сегодняшний день такой концентрации, такого скопления того, что они пишут, там этого нет".

Концентрация, эскалация и рецепты Медведева

Военные аналитики, опрошенные Washington Post, утверждают, что собирать войска на границе с Украиной Россия начала еще в середине сентября. 16 сентября завершились совместные российско-белорусские учения "Запад-2021", но после их окончания военных не вернули в места обычной дислокации, а начали переправлять к российско-украинской границе.

В тот момент усиление на границе можно было объяснить повышенным вниманием со стороны России к начинавшимся теперь уже украинско-американским учениям Rapid Trident-2021, которые в пресс-службе ВСУ назвали "важным шагом Украины на пути в НАТО".

Но после завершения тех учений концентрация российских войск на границе не прекратилась, а эскалация продолжилась и в политической плоскости.

11 октября заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в газете "Коммерсант" колонку "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством". Повторив уже многократно использованные тезисы о том, что лидеры Украины не являются самостоятельными игроками, а соседняя страна передана "под внешнее управление", бывший президент России делал вывод: "Встает извечный и главный вопрос: что делать в этой ситуации? А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны".

Рецепты, предложенные Медведевым: игнорировать руководство соседней страны и ждать, пока там сменится власть, российская власть уже применяла, когда Медведев как раз был президентом.

За полгода до окончания полномочий Виктора Ющенко Россия фактически разорвала отношения с Украиной, дожидаясь, пока не пройдут президентские выборы, на которых победил лояльный Кремлю Виктор Янукович.

Но то, что работало в 2009 году, в 2021-м выглядело бы как минимум странно: во-первых, следующие выборы президента Украины пройдут только в 2024 году. А во-вторых, нет ни одного аргумента в пользу того, что на них может победить политик, относящийся к Москве хоть с какой-то симпатией.

История с Косяком и тупик Путина

А буквально через день после публикации медведевской колонки в Луганской области произошел инцидент, который доказал, что какой-то диалог с киевскими властями России вести все-таки придется.

13 октября военнослужащими 24-й бригады ВСУ на линии разграничения в Донбассе был задержан гражданин России Андрей Косяк. В самопровозглашенной ЛНР настаивали, что задержанный россиянин был офицером СЦКК и находился на участке разведения сил по согласованию с Киевом. Украинская сторона заявила, что уроженец Луганской области Косяк российский паспорт получил относительно недавно, на линии разграничения оказался с оружием, которого у него не должно было быть при себе, и что, наконец, еще до начала конфликта в 2014 году Косяк был на Украине в розыске за совершение тяжкого уголовного преступления.

К резкому обострению на линии фронта история с задержанием Косяка не привела, а в Москве спустя неделю повторили тезис о том, что договариваться с украинскими властями в общем-то не о чем.

Виктор Медведчук (архивное фото). ФОТО: Reuters

Затем на заседании дискуссионного клуба "Валдай" о преследовании украинскими властями Виктора Медведчука, сотрудничестве Киева с НАТО и будущем российско-украинских отношений спросили уже президента Владимира Путина.

Описывая ситуацию в соседней стране, президент России выразил уверенность, что большинство украинских избирателей выбирают лидера страны, надеясь, что он будет выстраивать конструктивные отношения с Москвой, но затем активное националистическое меньшинство заставляет политиков отказаться от своих обещаний и переходить в режим конфронтации.

"Это такой тупик. Я вообще не очень понимаю, как из него можно выйти, - признался президент России. - Посмотрим, что будет происходить на внутриполитической сцене Украины в ближайшее время".

Но и это предложение подождать и посмотреть, что будет дальше, очень скоро столкнулось с непреодолимым препятствием. 26 октября украинские военные впервые применили в зоне конфликта на востоке страны турецкий ударный беспилотник, уничтожив гаубицу вооруженных сил самопровозглашенной ДНР.

Закупать дроны Bayraktar TB2 Киев начал еще при президенте Петре Порошенко, но до сих пор они совершали лишь разведывательные полеты. Бороться с этими беспилотниками, доказавшими свою эффективность в Сирии, Ливии, а также в ходе прошлогодней армяно-азербайджанской войны, силы ПВО самопровозглашенных республик не могут.

Парад войск самопровозглашенной ДНР в Саур-Могиле 8 сентября 2021 года. ФОТО: Reuters

Свидетельства переброски военных колонн к российско-украинской границе начали появляться в социальных сетях как раз вскоре после уничтожения гаубицы беспилотником.

Встреча, о которой никак не договорятся

В Киеве призывают российскую сторону вернуться в политическую плоскость. Но если после весеннего обострения там предлагали провести двусторонние переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского, договориться о которых так в итоге и не получилось, то теперь МИД Украины ведет речь о возможности новой встречи в "Нормандском формате".

Договориться об очередной встрече четверки стороны пытаются с конца лета. Но позиция российской стороны сводится к следующему: по итогам последних таких переговоров, прошедших в конце 2019 года, было принято несколько договоренностей, ни одна из которых, утверждают в Кремле, не была Киевом выполнена.

В интервью телеканалу "Россия" министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил позицию Москвы так, что к встрече Владимир Путин будет готов только в том случае, если заранее будет известно, к каким практическим последствиям она приведет.

По мнению главы МИД России, военной эскалацией в Донбассе Киев лишь пытается подтолкнуть Москву к проведению подобной встречи, но российская сторона на данный момент не видит в ней смысла.

Внутреннее дело России?

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя 2 ноября публикацию американского издания Politico, заявил, что переброска российской техники внутри страны является внутренним делом России и что такие маневры никому не угрожают.

"Качество этих публикаций даже не стоит комментировать и не стоит обращать какого-то внимания, - заявил Песков. - Речь идет о границе с Украиной, а показывают границу с Белоруссией".

Город Ельня, куда, как утверждают эксперты Conflict Intelligence Team и издание Politico, перебросили сейчас часть военных из Подмосковья и других регионов России, и правда находится ближе к границе с Белоруссией, чем с Украиной.

В начале 90-х на окраине Ельни был возведен целый микрорайон для военнослужащих, которых в тот момент выводили из Эстонии и ГДР. Военные были расквартированы в Ельне почти 20 лет, но в 2012 году, когда о конфликте с Украиной еще никто не думал, планы министерства обороны изменились и военных из города вывели.

Смоленские издания писали, что построенный для них микрорайон начал ветшать и разрушаться, почти тысяча горожан остались без работы, а бюджет Ельни потерял из-за этого до 5 миллионов рублей.

После аннексии Крыма и завершения активной фазы боевых действий на востоке Украины политика российского министерства обороны снова изменилась, и теперь воинские части, наоборот, начали передислоцировать обратно к западным границам России.

Коснулись эти изменения и Ельни. В 2016 году министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в город вернется уже целая мотострелковая дивизия. В 2018 году сообщалось, что военный городок под Ельней восстановили и там планируют разместить до 500 военнослужащих.

Судя по спутниковым снимкам, опубликованным Politico, за последнее время в Ельню перебросили куда больше, чем 500 военнослужащих.