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Отть Тянак пропустит последний этап ЧМ по авторалли

Отть Тянак. ФОТО: Hyundai Motorsport

Отть Тянак, чемпион мира по авторалли 2019 года, объявил, что на следующей неделе не будет участвовать в Монце в последнем этапе чемпионата мира в этом сезоне, пишет Postimees.

Тянак, который состоит в команде Hyundai, объявил во вторник вечером в социальных сетях, что не будет участвовать в ралли в Монце в середине ноября.

«С разочарованием должен сказать, что не могу принять участие в ралли в Монце по семейным обстоятельствам. Это трудное, но необходимое решение. Желаю своей команде успехов на заключительном этапе чемпионата мира. Еще есть за что бороться! До скорой встречи», - написал эстонец в соцсетях.

В то же время аналогичное заявление сделала команда Hyundai, добавив: «Мы желаем Оттю всего наилучшего и с нетерпением ждем возвращения к деятельности команды в 2022 году».

Вместо эстонского экипажа Отть Тянак - Мартин Ярвеоя в Монце выступит финский дуэт Теему Сунинен - Микко Марккула, который изначально должен был управлять машиной Hyundai Rally2.

Таким образом, на последнем этапе сезона в борьбе за Hyundai выступит трио: Сунинен, Тьерри Невиль и Дани Сордо, которые отправляются, по крайней мере, теоретически, бороться за титул чемпиона мира.

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