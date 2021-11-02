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Прокуратура Швейцарии во вторник предъявила бывшим руководителям мирового и европейского футбола Зеппу Блаттеру и Мишелю Платини обвинение в мошенничестве.

Помимо мошенничества, швейцарцы расследуют и предполагаемую коррупцию в ФИФА и УЕФА при выборе Катара в качестве страны-хозяйки чемпионата мира по футболу в то время, когда Блаттер и Платини возглавляли эти организации, но это конкретное обвинение касается другого эпизода.

Швейцарская прокуратура объявила, что речь идет о выплате Мишелю Платини двух миллионов швейцарских франков (2,19 млн долларов США), о которой Зепп Блаттер распорядился в 2011 году. По мнению прокуратуры, платеж "нанес ущерб активам ФИФА и привел к незаконному обогащению Платини".

Теперь бывшему президенту Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) швейцарцу Зеппу Блаттеру и бывшему президенту Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) и суперзвезде футбола 1980-х Мишелю Платини в ближайшие месяцы предстоит суд в швейцарской Беллинцоне.

Блаттер и Платини настаивают, что выплата была совершенно законной. Речь о прибавке к зарплате, которую Платини запросил задним числом за те годы, что он работал советником Блаттера в ФИФА, с 1998 по 2002 годы. Оба доказывают, что договорились об этой прибавке, еще когда Платини был советником.

Однако прокуроры отмечают, что Платини попросил заплатить ему "более чем через восемь лет после того, как его деятельность советника была завершена". Они видят эту выплату в другом свете: в 2011 году Зеппу Блаттеру предстояло переизбрание на пост президента ФИФА, а Платини, предположительно, мог повлиять на то, как будут голосовать делегаты от Европы.

Блаттера и Платини обвиняют в мошенничестве, растрате средств, злоупотреблении служебным положением и подделке документа.

Блаттер ждет суда

Расследование по этому делу началось в 2015 году, и тогда же Блаттер и Платини были отлучены от футбола. Оба оспаривали это решение в судах, но везде проиграли.

Логотип ФИФА. ФОТО: AFP via Getty Images

К 2015 году ныне 85-летний Зепп Блаттер руководил ФИФА уже 17 лет, а Мишель Платини, которому сейчас 66 лет, тогда собирался стать его преемником.

Во вторник адвокат Платини Доминик Неллен заявил Би-би-си, что его клиент "категорически отвергает ложные обвинения". "В материалах дела есть достаточно свидетельских показаний и документов, которые доказывают невиновность моего клиента, - сказал Неллен. - Я на 100% уверен, что мы сможем доказать невиновность моего клиента в суде".

Блаттер также сделал заявление по поводу новых обвинений и отметил, что с нетерпением ждет суда, который, как он надеется, "положит конец этой истории". Бывший глава ФИФА объяснил, что выплата была сделана на основе устных договоренностей, а задержка связана с тем, что мировая футбольная федерация не смогла перечислить ему всю сумму. По утверждению Блаттера, премию Платини одобрили все ответственные органы ФИФА, и получатель заплатил с нее все налоги в Швейцарии.