Фото: в Виймси продается удивительный дом с двумя бассейнами и видом на море

Автор проекта частного дома в Виймси с видом на море - архитектор Урмас Лыоке. Просторный и светлый особняк площадью 431,4 м2 со специальными техническими решениями и открытым бассейном с подогревом выставлен ​​на продажу за 3,15 миллиона евро.

ФОТО: KV.EE

Дом интересно спланирован: так называемые полуэтажи дают семье возможность разделить жилую площадь так, чтобы у каждого поколения была своя часть дома. Рядом с входом в дом находится винный погреб с автономной вентиляцией и регулятором определенной температуры.

ФОТО: KV.EE

На территории площадью 4679 м2 также находятся отдельный домик для гриля и бассейн с подогревом. В домике для гриля есть роскошно оборудованная кухня и удобный уголок для отдыха. На участке растут деревья, а красивый пруд с водным каскадом радует глаз и успокаивает. Имеется и детская игровая площадка.

ФОТО: KV.EE