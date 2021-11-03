Ср, 3.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Фото: в Виймси продается удивительный дом с двумя бассейнами и видом на море

Фото: в Виймси продается удивительный дом с двумя бассейнами и видом на море

ФОТО: KV.EE

В Виймси поступил в продажу особняк класса люкс, да еще и рядом с морем, передает Kodustiil.

Автор проекта частного дома в Виймси с видом на море - архитектор Урмас Лыоке. Просторный и светлый особняк площадью 431,4 м2 со специальными техническими решениями и открытым бассейном с подогревом выставлен ​​на продажу за 3,15 миллиона евро.

ФОТО: KV.EE

Дом интересно спланирован: так называемые полуэтажи дают семье возможность разделить жилую площадь так, чтобы у каждого поколения была своя часть дома. Рядом с входом в дом находится винный погреб с автономной вентиляцией и регулятором определенной температуры.

ФОТО: KV.EE

На территории площадью 4679 м2 также находятся отдельный домик для гриля и бассейн с подогревом. В домике для гриля есть роскошно оборудованная кухня и удобный уголок для отдыха. На участке растут деревья, а красивый пруд с водным каскадом радует глаз и успокаивает. Имеется и детская игровая площадка.

ФОТО: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back