Проведению турнира "Таллиннский меч" дан зеленый свет
Департамент здоровья одобрил проведение с 19 по 21 ноября в Эстонии этапа Кубка мира по фехтованию - традиционного турнира "Таллиннский меч", пишет Rus.ERR.
Департамент здоровья одобрил проведение с 19 по 21 ноября в Эстонии этапа Кубка мира по фехтованию - традиционного турнира "Таллиннский меч", пишет Rus.ERR.
На этих соревнованиях впервые после завоевания золотой медали на Олимпиаде в Токио выступит и команда эстонских шпажисток. На данный момент о своем намерении приехать в Таллинн объявили представительницы порядка 30 стран.
По прогнозу организаторов, окончательное количество спортсменок превысит 200 человек, а итоговое число стран-участниц составит около 40. Наблюдать за турниром сможет и ограниченное количество зрителей, а всем участникам придется регулярно сдавать тесты на коронавирус.