Ср, 3.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Проведению турнира "Таллиннский меч" дан зеленый свет

Фехтование. ФОТО: Tairo Lutter

Департамент здоровья одобрил проведение с 19 по 21 ноября в Эстонии этапа Кубка мира по фехтованию - традиционного турнира "Таллиннский меч", пишет Rus.ERR.

На этих соревнованиях впервые после завоевания золотой медали на Олимпиаде в Токио выступит и команда эстонских шпажисток. На данный момент о своем намерении приехать в Таллинн объявили представительницы порядка 30 стран.

По прогнозу организаторов, окончательное количество спортсменок превысит 200 человек, а итоговое число стран-участниц составит около 40. Наблюдать за турниром сможет и ограниченное количество зрителей, а всем участникам придется регулярно сдавать тесты на коронавирус.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back