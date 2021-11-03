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  • В Эстонии зафиксирован новый рекорд по числу заболевших COVID-19, скончались 13 человек
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В Эстонии зафиксирован новый рекорд по числу заболевших COVID-19, скончались 13 человек

Коронавирусное отделение. ФОТО: Mihkel Maripuu

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 10 254 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2306. Скончались 13 человек.

Среди новых заразившихся 1414 человек не были вакцинированы, а 892 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 3 ноября в больницах находится 610 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 444 человек, из которых 312 человек (70,3%) не были вакцинированы, у 132 человек (29,7%) курс вакцинации завершен.

За сутки открыли 83 новых историй болезни. Скончались 13 человек с коронавирусом: 44-летний мужчина, 68-летние мужчина и женщина, 70-летняя женщина, 73-летняя женщина, 77-летняя женщина, 81-летняя женщина, 85-летняя женщина, 86-летний мужчина, 87-летняя женщина, 89-летняя женщина, 91-летние мужчина и женщина.

За сутки ввели 9922 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 2091 случае. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 56 572 человека. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 57,4%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).

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