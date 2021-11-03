Ср, 3.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Таллинн еще на неделю продлил дистанционное обучение для школьников с четвертого по восьмой класс

Таллинн еще на неделю продлил дистанционное обучение для школьников с четвертого по восьмой класс

Класс. Иллюстративное фото. ФОТО: KAISA AILT/Sakala

Мэрия Таллинна решила продлить дистанционное обучение для учеников с четвертого по восьмой класс муниципальных школ еще на одну неделю.

Решение было принято с целью защитить здоровье учителей и учеников, а также избежать риска полного закрытия школ. Оно предусматривает, что дистанционное обучение для учеников классов с 4-го по 8-й класс продлится до 12 ноября, пишет Rus.ERR.

Горуправа учла мнение как руководителей школ, так и Департамента образования.

По данным Департамента образования, продолжать контактное обучение в полном объеме по-прежнему намерены лишь две школы - Французский лицей и Реальная школа, руководители остальных школ Таллинна сочли разумным продолжить дистанционное обучение еще на неделю.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back