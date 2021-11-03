Таллинн еще на неделю продлил дистанционное обучение для школьников с четвертого по восьмой класс
Мэрия Таллинна решила продлить дистанционное обучение для учеников с четвертого по восьмой класс муниципальных школ еще на одну неделю.
Мэрия Таллинна решила продлить дистанционное обучение для учеников с четвертого по восьмой класс муниципальных школ еще на одну неделю.
Решение было принято с целью защитить здоровье учителей и учеников, а также избежать риска полного закрытия школ. Оно предусматривает, что дистанционное обучение для учеников классов с 4-го по 8-й класс продлится до 12 ноября, пишет Rus.ERR.
Горуправа учла мнение как руководителей школ, так и Департамента образования.
По данным Департамента образования, продолжать контактное обучение в полном объеме по-прежнему намерены лишь две школы - Французский лицей и Реальная школа, руководители остальных школ Таллинна сочли разумным продолжить дистанционное обучение еще на неделю.