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  • В Эстонии это возможно: Дом культуры по цене однокомнатной квартиры в Таллинне

В Эстонии это возможно: Дом культуры по цене однокомнатной квартиры в Таллинне

ФОТО: KV.EE

На Хийумаа продается Дом культуры Männamaa, где часто выступала Анне Вески и другие звезды, пишет Kodustiil.

«В последнее время туристов на Хийумаа стало настолько много, что местные предприниматели начали обзванивать местных жителей, чтобы по возможности найти у них дополнительные спальные места для размещения гостей», — говорится в объявлении о продаже Дома культуры, чьими помещениями в течение последних пяти лет пользовались Анне Вески, Карл-Эрик Таукар, Cool D и многие другие.

ФОТО: KV.EE

Да, здание площадью 1005 м²нуждается в реконструкции, но его вполне можно превратить в уникальный и самобытный культурный центр. Даже в его нынешнем состоянии дом можно использовать как помещение для репетиций и выступлений, музыкальную и творческую студию, спортивный зал или для других творческих целей. Цена предложения - 69 900 евро.

ФОТО: KV.EE

В здании есть концертный зал со сценой и балконом, помещения для ночлега и конференций. С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE

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