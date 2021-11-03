В Ласнамяэ неизвестный полоснул женщину ножом по лицу

2 ноября поступило сообщение, что на улице Маяка в Ласнамяэ мужчина, личность которого до сих пор не установлена, напал на 42-летнюю женщину, ударив ее ножом в лицо. Скорая помощь доставила потерпевшую в больницу. Полученное ранение не представляет угрозы для ее жизни.