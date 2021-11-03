В Ласнамяэ неизвестный полоснул женщину ножом по лицу
За минувшие сутки Пыхьяская префектура получила два сообщения о физическом насилии в Таллинне.
За минувшие сутки Пыхьяская префектура получила два сообщения о физическом насилии в Таллинне.
2 ноября поступило сообщение, что на улице Маяка в Ласнамяэ мужчина, личность которого до сих пор не установлена, напал на 42-летнюю женщину, ударив ее ножом в лицо. Скорая помощь доставила потерпевшую в больницу. Полученное ранение не представляет угрозы для ее жизни.
2 ноября также сообщили, что на улице Суур-Сыямяэ в Ласнамяэ 35-летний мужчина ударил свою 26-летнюю сожительницу, которая пострадала.