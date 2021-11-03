По состоянию на конец октября в Эстонии было 94 активных очага в школах
По состоянию на конец октября по всей Эстонии имелись 94 очага в школах, в которых насчитывались 1458 зараженных учеников.
По состоянию на конец октября по всей Эстонии имелись 94 очага в школах, в которых насчитывались 1458 зараженных учеников.
По сравнению с ситуацией неделей раньше, очагов стало на 11 больше, а количество зараженных учеников увеличилось на 293 человека.
Полностью вакцинированы или перенесли заболевание в течение последних 180 дней по состоянию на понедельник 52 процента учеников общеобразовательных школ в возрасте от 12 лет и старше и 85 работников школ. Школ, где ковидная справка имеется у как минимум 70 процентов учеников, сейчас девять процентов, то есть 44 школы из 472.
Уровень вакцинированности учеников общеобразовательных школы в Тартуском уезде составляет 66 процентов, Вильяндимаа и Хиймаа — 57 процентов, Йыгеваского и Ярваского уездов — 54 процента, Харьюмаа — 53 процента, Рапламаа и Ляэне-Вирумаа — 50 процентов, Пярнумаа — 49 процентов, Пыльвамаа — 48 процентов, Вырумаа — 47 процентов, Валгамаа — 46 процентов, Ляэнемаа — 45 процентов, Сааремаа — 42 и Ида-Вирумаа — 34 процента.