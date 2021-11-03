По состоянию на конец октября в Эстонии было 94 активных очага в школах

По сравнению с ситуацией неделей раньше, очагов стало на 11 больше, а количество зараженных учеников увеличилось на 293 человека.

Полностью вакцинированы или перенесли заболевание в течение последних 180 дней по состоянию на понедельник 52 процента учеников общеобразовательных школ в возрасте от 12 лет и старше и 85 работников школ. Школ, где ковидная справка имеется у как минимум 70 процентов учеников, сейчас девять процентов, то есть 44 школы из 472.