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По состоянию на конец октября в Эстонии было 94 активных очага в школах

Тестирование в школе. Иллюстративное фото. ФОТО: Sander Ilvest

По состоянию на конец октября по всей Эстонии имелись 94 очага в школах, в которых насчитывались 1458 зараженных учеников.

По сравнению с ситуацией неделей раньше, очагов стало на 11 больше, а количество зараженных учеников увеличилось на 293 человека.

Полностью вакцинированы или перенесли заболевание в течение последних 180 дней по состоянию на понедельник 52 процента учеников общеобразовательных школ в возрасте от 12 лет и старше и 85 работников школ. Школ, где ковидная справка имеется у как минимум 70 процентов учеников, сейчас девять процентов, то есть 44 школы из 472.

Уровень вакцинированности учеников общеобразовательных школы в Тартуском уезде составляет 66 процентов, Вильяндимаа и Хиймаа — 57 процентов, Йыгеваского и Ярваского уездов — 54 процента, Харьюмаа — 53 процента, Рапламаа и Ляэне-Вирумаа — 50 процентов, Пярнумаа — 49 процентов, Пыльвамаа — 48 процентов, Вырумаа — 47 процентов, Валгамаа — 46 процентов, Ляэнемаа — 45 процентов, Сааремаа — 42 и Ида-Вирумаа — 34 процента.

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