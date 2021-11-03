Безработица в еврозоне в сентябре снизилась до 7,4%

Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В сентябре 2020 года безработица в еврозоне составляла 8,6%.

Количество безработных в еврозоне в позапрошлом месяце сократилось на 255 тыс. по сравнению с августом - до 12,079 млн человек.

Безработица среди молодежи (население до 25 лет) опустилась до 16% с 16,3%.