Безработица в еврозоне в сентябре снизилась до 7,4%
Безработица в 19 странах еврозоны в сентябре опустилась до 7,4% с августовских 7,5%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза.
Безработица в 19 странах еврозоны в сентябре опустилась до 7,4% с августовских 7,5%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза.
Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.
В сентябре 2020 года безработица в еврозоне составляла 8,6%.
Количество безработных в еврозоне в позапрошлом месяце сократилось на 255 тыс. по сравнению с августом - до 12,079 млн человек.
Безработица среди молодежи (население до 25 лет) опустилась до 16% с 16,3%.
Самый высокий уровень безработицы среди крупнейших стран еврозоны зафиксировала Испания (14,6%), в Италии безработица составила 9,2%, во Франции - 7,7%. Самые низкие показатели безработицы отмечены в Нидерландах (3,1%) и Германии (3,4%).