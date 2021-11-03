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Безработица в еврозоне в сентябре снизилась до 7,4%

Касса страхования от безработицы. ФОТО: Urmas Luik

Безработица в 19 странах еврозоны в сентябре опустилась до 7,4% с августовских 7,5%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза.

Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В сентябре 2020 года безработица в еврозоне составляла 8,6%.

Количество безработных в еврозоне в позапрошлом месяце сократилось на 255 тыс. по сравнению с августом - до 12,079 млн человек.

Безработица среди молодежи (население до 25 лет) опустилась до 16% с 16,3%.

Самый высокий уровень безработицы среди крупнейших стран еврозоны зафиксировала Испания (14,6%), в Италии безработица составила 9,2%, во Франции - 7,7%. Самые низкие показатели безработицы отмечены в Нидерландах (3,1%) и Германии (3,4%).

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