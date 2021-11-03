Главную рождественскую ель столицы в этот раз привезут из-за пределов Таллинна

Рождественская ель будет доставлена и установлена на Ратушной площади 18 ноября. После этого начнется украшение дерева, а также подготовка к открытию рождественского рынка. Рождественский рынок будет открыт в пятницу, 26 ноября, а в воскресенье на рождественской ели будет зажжена первая свеча Адвента.

«Последние три года ель для Ратушной площади находили в Таллинне. В этот раз выбор пал на растущее за пределами столицы красивое и пышное дерево. Мы предлагаем горожанам отгадать откуда именно будет доставлена ель, - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. - Правильный ответ поможет найти то обстоятельство, что название места, откуда привезут ель, звучит тематически. Свои варианты можно предлагать на страничке управы Кесклинна в Facebook».

Управа района Кесклинн начала поиски рождественской ели уже в сентябре. Предложения можно было делать до конца октября. Всего поступило около двух десятков предложений.