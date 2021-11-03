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  • Главную рождественскую елку столицы в этот раз привезут из-за пределов Таллинна

Главную рождественскую елку столицы в этот раз привезут из-за пределов Таллинна

2001 ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/EMF

Поиски рождественской елки для Ратушной площади завершились успешно и главное рождественское дерево столицы уже выбрано.

Рождественская елка будет доставлена и установлена на Ратушной площади 18 ноября. После этого начнется ее украшение и подготовка к открытию рождественской ярмарки. Ее откроют в пятницу, 26 ноября, а в воскресенье на рождественской елке будет зажжена первая свеча Адвента.

«Последние три года елку для Ратушной площади находили в Таллинне. В этот раз выбор пал на растущее за пределами столицы красивое и пышное дерево. Мы предлагаем горожанам отгадать, откуда именно будет доставлена ель, - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. - Правильный ответ поможет найти подсказка: название этого места звучит тематически. Свои варианты можно предлагать на страничке управы Кесклинна в Facebook».

Управа района Кесклинн начала поиски рождественской елки еще в сентябре. Предложения можно было делать до конца октября. Всего поступило около двух десятков предложений.

«Мы начали поиски рождественской елки так рано, потому что нужно было осмотреть все предложенные деревья, их местонахождение и возможность подъехать к ним на технике. При принятии решения учитывалась внешность ели, ее цена, а также - насколько далеко она находится от Таллинна», - добавила Хауканымм. 

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