Главную рождественскую елку столицы в этот раз привезут из-за пределов Таллинна

Рождественская елка будет доставлена и установлена на Ратушной площади 18 ноября. После этого начнется ее украшение и подготовка к открытию рождественской ярмарки. Ее откроют в пятницу, 26 ноября, а в воскресенье на рождественской елке будет зажжена первая свеча Адвента.

«Последние три года елку для Ратушной площади находили в Таллинне. В этот раз выбор пал на растущее за пределами столицы красивое и пышное дерево. Мы предлагаем горожанам отгадать, откуда именно будет доставлена ель, - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. - Правильный ответ поможет найти подсказка: название этого места звучит тематически. Свои варианты можно предлагать на страничке управы Кесклинна в Facebook».

Управа района Кесклинн начала поиски рождественской елки еще в сентябре. Предложения можно было делать до конца октября. Всего поступило около двух десятков предложений.