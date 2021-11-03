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  • Эстония
  • Картина дня: рекордная заболеваемость, новый министр культуры и переход тартуских школ на эстонский язык

Картина дня: рекордная заболеваемость, новый министр культуры и переход тартуских школ на эстонский язык

Южно-Эстонская больница. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 3 ноября.

В Эстонии зафиксирован новый рекорд по числу заболевших COVID-19, скончались 13 человек

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 10 254 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2306. Скончались 13 человек. Читать далее...

Прямая трансляция 〉 Департамент здоровья: конец следующей недели покажет - ограничения сработали или катастрофа

В 13.00 состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и научный советник министра образования и науки Марио Кадастик. Читать далее...

Президент Карис назначил Тийта Терика министром культуры

Сегодня вечером по предложению премьер-министра Каи Каллас президент Алар Карис назначил министром культуры Тийта Терика. Читать далее...

Готовы ли тартуские школы перевести за четыре года обучение на эстонский язык?

Новый пункт коалиционного договора в Тарту о полном переводе образования на эстонский язык в ближайшие четыре года звучит крайне амбициозно. На деле же директора двух оставшихся в городе русскоязычных школ и родители учеников ждут ответов на многие вопросы и ожидают подробного плана действий, который пока что не составлен. Читать далее...

Сергей Горлач не признает свою вину, «Список Катри Райк» и «Ээсти 200» подпишут коалиционный договор в пятницу

Сегодня, 3 ноября, в 13:00 в театральном центре Vaba Lava в Нарве совместную пресс-конференцию дали Катри Райк и Сергей Горлач. Напомним, что последний подозревается в покупке голосов на муниципальных выборах. Читать далее...

После меня хоть потоп: ушедшая в отставку Аннели Отть подложила под кабмин бомбу с часовым механизмом

Находившаяся под огнем критики с самого лета министр культуры Аннели Отть вчера сообщила о своей отставке, но сумела удивить общественность ее причинами, что лишь усугубило подозрения в отношении здоровья правительства. Читать далее...

Катастрофа на пороге: врачи попросили о разрешении начать отсев пациентов

Эстонский союз врачей обратился к правительству с предложением ввести предельное количество койко-мест для ковидных больных. Лечить будут только тех, у кого есть хоть какие-то шансы выжить. Читать далее...

Из-за теста ребенок не захочет идти в школу?

Новость о тестировании детей три раза в неделю была воспринята многими родителями прохладно. Из-за нововведения электронные ящики школ заполнились большим количеством писем с расспросами. И отказами от проведения экспресс-тестирования детей. Главные аргументы родителей -- «у ребенка будет нарушена психика и он больше не захочет идти в школу», «нельзя так часто травмировать слизистую». Читать далее...

Частичное дистанционное обучение в таллиннских школах продлено еще на одну неделю

Сегодня Таллиннская горуправа приняла решение о продлении в столичных муниципальных школах частичного дистанционного обучения на следующей неделе, с 8 по 12 ноября, для учеников с 4 по 8 класс. Контактное обучение будет продолжено в 1-3 и 9–12 классах, а также для всех школьников с особыми образовательными потребностями. Читать далее...

Сверхскоростной интернет в Эстонии стоит в пять раз больше, чем в Латвии и Литве

В Латвии и Литве самый быстрый - 1000-мегабитный интернет - доступен клиентам за 20 евро в месяц. В Эстонии же телекоммуникационные компании за ту же скорость просят у клиентов от 70 до 100 евро. Однако, Департамент защиты прав потребителей и технадзора (TTJA), который регулирует интернет-рынок, не видит в этом проблемы, потому что потребность в столь больших скоростях якобы отсутствует. Читать далее...

Анализ данных зараженных среди привитых: выявлены две менее эффективные вакцины

Вакцины от коронавируса хоть и защищают от тяжелого течения болезни и снижают риск попадания в больницу, анализ данных зараженных и госпитализированных указывает на то, что действие вакцин AstraZeneca и Janssen оказалось слабее, чем мРНК-вакцин Pfizer и Moderna. Читать далее...

ОБЗОР 〉 Цена квадратного метра квартир в Таллинне продолжает расти

Средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне в октябре выросла на 10,5% по сравнению с прошлым годом и составила 2380,43 евро, передает Kodustiil со ссылкой на портал недвижимости City24. Читать далее...

KinoFF: в Ида-Вирумаа покажут фильмы, победившие на кинофестивалях и претендующие на «Оскар»

Проходящий в Ида-Вирумаа фестиваль KinoFF в этом году будет удивлять посетителей разноплановой программой и фильмами, уже получившими признание на различных кинофестивалях, заявили организаторы на проходящей 3 ноября пресс-конференции. Rus.Postimees в этом году выступит медиапартнером фестиваля. Читать далее...

Сара Сусанн очень хочет быть с мамой

В августе 2020 года в Фонд лечения рака «Подаренная жизнь» с просьбой о помощи обратилась 24-летняя Карина Пеэль. Недавно выявленная аденокрацинома кишечника дошла до четвертой стадии, и мать шестимесячной девочки нуждалась в спасительной для жизни иммунной терапии, чтобы побороть опухоль. Читать далее...

Крик о помощи Департамента здоровья: нужно немедленно затормозить распространение коронавируса

По данным Департамента здоровья, показатель заражаемости R вырос с 1,1 до 1,2. «Поэтому ожидается, что рост инфекции продолжится в ближайшие недели. На этой неделе ожидается в среднем 1900-2000 случаев заражения в день и рекордная неделя – более 13 000 зараженных», – предупреждает Департамент здоровья. Читать далее...

ФОТО 〉 Одна свеча — одна смерть: в Эстонии почтили память умерших от коронавируса

По инициативе Раквереского культурного центра вчера, 2 ноября, вечером на трибунах раквереского Центра под открытым небом Валлимяги было зажжено 1550 свечей в память о жителях Эстонии, умерших от коронавируса. Читать далее...

ФОТО 〉 В Мустамяэ пара алкоголиков жестоко избивала собаку: прибытие полицейских спасло ей жизнь

«Пьяницы хотели выбить душу из своей собаки в День всех усопших!» — написал о происшествии в Мустамяэ защитник животных Хейки Вальнер в своем блоге. Читать далее...

Департамент здоровья взялся за игнорировавший коронаограничения паб

Расположенный на окраине Пярну паб Starter, который уже ранее выступал против соблюдения коронаограничений, сообщил клиентам с помощью размещенной на стойке вывески, что заведение по-прежнему не заинтересовано в проверке Covid-сертификатов. Департамент здоровья в связи с несоблюдением постановления правительства начал против заведения производство о проступке. Читать далее...

В Пярнуской больнице впервые родился коронаположительный ребенок

Впервые в Пярнуской больнице родился короноположительный ребенок. Беременные, зараженные коронавирусом, и раньше поступали в больницу, но взятые у новорожденных пробы до сих пор были отрицательными. Читать далее...

Кассир призналась, что стала бояться выходить на работу: теперь нас называют агентами правительства

За последние недели на работников по обслуживанию клиентов совершались как психологические нападки, так и физические. Все это довело молодую женщину, которая только недавно заняла должность кассира, до такого состояния, что она больше не осмеливается выходить на работу. Читать далее...

Энели Ефимова выиграла серебряную медаль чемпионата Европы

В Казани продолжился чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, и во второй день Энели Ефимова заняла второе место на дистанции 100 метров брассом. Читать далее...

Кая Каллас обратилась с просьбой к работодателям

Сегодня премьер-министр Кая Каллас обсудила с представителями Центрального союза работодателей Эстонии и Центральным союзом профсоюзов Эстонии тему Covid-19, включая возможности ограничения распространения коронавируса и увеличения вакцинации. Читать далее...

Возраст сексуального согласия повысят до 16 лет

В четверг в правительство будет внесен законопроект, который повысит возраст сексуального согласия до 16 лет. Читать далее...

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