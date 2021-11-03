Картина дня: рекордная заболеваемость, новый министр культуры и переход тартуских школ на эстонский язык

В Эстонии зафиксирован новый рекорд по числу заболевших COVID-19, скончались 13 человек

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 10 254 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2306. Скончались 13 человек. Читать далее...

Прямая трансляция 〉 Департамент здоровья: конец следующей недели покажет - ограничения сработали или катастрофа

В 13.00 состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и научный советник министра образования и науки Марио Кадастик. Читать далее...

Президент Карис назначил Тийта Терика министром культуры

Сегодня вечером по предложению премьер-министра Каи Каллас президент Алар Карис назначил министром культуры Тийта Терика. Читать далее...

Готовы ли тартуские школы перевести за четыре года обучение на эстонский язык?

Новый пункт коалиционного договора в Тарту о полном переводе образования на эстонский язык в ближайшие четыре года звучит крайне амбициозно. На деле же директора двух оставшихся в городе русскоязычных школ и родители учеников ждут ответов на многие вопросы и ожидают подробного плана действий, который пока что не составлен. Читать далее...

Сергей Горлач не признает свою вину, «Список Катри Райк» и «Ээсти 200» подпишут коалиционный договор в пятницу

Сегодня, 3 ноября, в 13:00 в театральном центре Vaba Lava в Нарве совместную пресс-конференцию дали Катри Райк и Сергей Горлач. Напомним, что последний подозревается в покупке голосов на муниципальных выборах. Читать далее...

После меня хоть потоп: ушедшая в отставку Аннели Отть подложила под кабмин бомбу с часовым механизмом

Находившаяся под огнем критики с самого лета министр культуры Аннели Отть вчера сообщила о своей отставке, но сумела удивить общественность ее причинами, что лишь усугубило подозрения в отношении здоровья правительства. Читать далее...

Катастрофа на пороге: врачи попросили о разрешении начать отсев пациентов

Эстонский союз врачей обратился к правительству с предложением ввести предельное количество койко-мест для ковидных больных. Лечить будут только тех, у кого есть хоть какие-то шансы выжить. Читать далее...

Из-за теста ребенок не захочет идти в школу?

Новость о тестировании детей три раза в неделю была воспринята многими родителями прохладно. Из-за нововведения электронные ящики школ заполнились большим количеством писем с расспросами. И отказами от проведения экспресс-тестирования детей. Главные аргументы родителей -- «у ребенка будет нарушена психика и он больше не захочет идти в школу», «нельзя так часто травмировать слизистую». Читать далее...

Частичное дистанционное обучение в таллиннских школах продлено еще на одну неделю