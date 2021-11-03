Картина дня: рекордная заболеваемость, переход тартуских школ на эстонский язык и политическая обстановка в Нарве
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 3 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 3 ноября.
В 13.00 состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и научный советник министра образования и науки Марио Кадастик. Читать далее...
Новый пункт коалиционного договора в Тарту о полном переводе образования на эстонский язык в ближайшие четыре года звучит крайне амбициозно. На деле же директора двух оставшихся в городе русскоязычных школ и родители учеников ждут ответов на многие вопросы и ожидают подробного плана действий, который пока что не составлен. Читать далее...
Сегодня, 3 ноября, в 13:00 в театральном центре Vaba Lava в Нарве совместную пресс-конференцию дали Катри Райк и Сергей Горлач. Напомним, что последний подозревается в покупке голосов на муниципальных выборах. Читать далее...
Находившаяся под огнем критики с самого лета министр культуры Аннели Отть вчера сообщила о своей отставке, но сумела удивить общественность ее причинами, что лишь усугубило подозрения в отношении здоровья правительства. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 10 254 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2306. Скончались 13 человек. Читать далее...
Эстонский союз врачей обратился к правительству с предложением ввести предельное количество койко-мест для ковидных больных. Лечить будут только тех, у кого есть хоть какие-то шансы выжить. Читать далее...
Новость о тестировании детей три раза в неделю была воспринята многими родителями прохладно. Из-за нововведения электронные ящики школ заполнились большим количеством писем с расспросами. И отказами от проведения экспресс-тестирования детей. Главные аргументы родителей -- «у ребенка будет нарушена психика и он больше не захочет идти в школу», «нельзя так часто травмировать слизистую». Читать далее...
Сегодня Таллиннская горуправа приняла решение о продлении в столичных муниципальных школах частичного дистанционного обучения на следующей неделе, с 8 по 12 ноября, для учеников с 4 по 8 класс. Контактное обучение будет продолжено в 1-3 и 9–12 классах, а также для всех школьников с особыми образовательными потребностями. Читать далее...
В Латвии и Литве самый быстрый - 1000-мегабитный интернет - доступен клиентам за 20 евро в месяц. В Эстонии же телекоммуникационные компании за ту же скорость просят у клиентов от 70 до 100 евро. Однако, Департамент защиты прав потребителей и технадзора (TTJA), который регулирует интернет-рынок, не видит в этом проблемы, потому что потребность в столь больших скоростях якобы отсутствует. Читать далее...
Вакцины от коронавируса хоть и защищают от тяжелого течения болезни и снижают риск попадания в больницу, анализ данных зараженных и госпитализированных указывает на то, что действие вакцин AstraZeneca и Janssen оказалось слабее, чем мРНК-вакцин Pfizer и Moderna. Читать далее...
Средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне в октябре выросла на 10,5% по сравнению с прошлым годом и составила 2380,43 евро, передает Kodustiil со ссылкой на портал недвижимости City24. Читать далее...
Проходящий в Ида-Вирумаа фестиваль KinoFF в этом году будет удивлять посетителей разноплановой программой и фильмами, уже получившими признание на различных кинофестивалях, заявили организаторы на проходящей 3 ноября пресс-конференции. Rus.Postimees в этом году выступит медиапартнером фестиваля. Читать далее...