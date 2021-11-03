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  • Эстония
  • Картина дня: рекордная заболеваемость, переход тартуских школ на эстонский язык и политическая обстановка в Нарве

Картина дня: рекордная заболеваемость, переход тартуских школ на эстонский язык и политическая обстановка в Нарве

Южно-Эстонская больница. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 3 ноября.

Прямая трансляция 〉 Департамент здоровья: конец следующей недели покажет - ограничения сработали или катастрофа

В 13.00 состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и научный советник министра образования и науки Марио Кадастик. Читать далее...

Готовы ли тартуские школы перевести за четыре года обучение на эстонский язык?

Новый пункт коалиционного договора в Тарту о полном переводе образования на эстонский язык в ближайшие четыре года звучит крайне амбициозно. На деле же директора двух оставшихся в городе русскоязычных школ и родители учеников ждут ответов на многие вопросы и ожидают подробного плана действий, который пока что не составлен. Читать далее...

Сергей Горлач не признает свою вину, «Список Катри Райк» и «Ээсти 200» подпишут коалиционный договор в пятницу

Сегодня, 3 ноября, в 13:00 в театральном центре Vaba Lava в Нарве совместную пресс-конференцию дали Катри Райк и Сергей Горлач. Напомним, что последний подозревается в покупке голосов на муниципальных выборах. Читать далее...

После меня хоть потоп: ушедшая в отставку Аннели Отть подложила под кабмин бомбу с часовым механизмом

Находившаяся под огнем критики с самого лета министр культуры Аннели Отть вчера сообщила о своей отставке, но сумела удивить общественность ее причинами, что лишь усугубило подозрения в отношении здоровья правительства. Читать далее...

В Эстонии зафиксирован новый рекорд по числу заболевших COVID-19, скончались 13 человек

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 10 254 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2306. Скончались 13 человек. Читать далее...

Катастрофа на пороге: врачи попросили о разрешении начать отсев пациентов

Эстонский союз врачей обратился к правительству с предложением ввести предельное количество койко-мест для ковидных больных. Лечить будут только тех, у кого есть хоть какие-то шансы выжить. Читать далее...

Из-за теста ребенок не захочет идти в школу?

Новость о тестировании детей три раза в неделю была воспринята многими родителями прохладно. Из-за нововведения электронные ящики школ заполнились большим количеством писем с расспросами. И отказами от проведения экспресс-тестирования детей. Главные аргументы родителей -- «у ребенка будет нарушена психика и он больше не захочет идти в школу», «нельзя так часто травмировать слизистую». Читать далее...

Частичное дистанционное обучение в таллиннских школах продлено еще на одну неделю

Сегодня Таллиннская горуправа приняла решение о продлении в столичных муниципальных школах частичного дистанционного обучения на следующей неделе, с 8 по 12 ноября, для учеников с 4 по 8 класс. Контактное обучение будет продолжено в 1-3 и 9–12 классах, а также для всех школьников с особыми образовательными потребностями. Читать далее...

Сверхскоростной интернет в Эстонии стоит в пять раз больше, чем в Латвии и Литве

В Латвии и Литве самый быстрый - 1000-мегабитный интернет - доступен клиентам за 20 евро в месяц. В Эстонии же телекоммуникационные компании за ту же скорость просят у клиентов от 70 до 100 евро. Однако, Департамент защиты прав потребителей и технадзора (TTJA), который регулирует интернет-рынок, не видит в этом проблемы, потому что потребность в столь больших скоростях якобы отсутствует. Читать далее...

Анализ данных зараженных среди привитых: выявлены две менее эффективные вакцины

Вакцины от коронавируса хоть и защищают от тяжелого течения болезни и снижают риск попадания в больницу, анализ данных зараженных и госпитализированных указывает на то, что действие вакцин AstraZeneca и Janssen оказалось слабее, чем мРНК-вакцин Pfizer и Moderna. Читать далее...

ОБЗОР 〉 Цена квадратного метра квартир в Таллинне продолжает расти

Средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне в октябре выросла на 10,5% по сравнению с прошлым годом и составила 2380,43 евро, передает Kodustiil со ссылкой на портал недвижимости City24. Читать далее...

KinoFF: в Ида-Вирумаа покажут фильмы, победившие на кинофестивалях и претендующие на «Оскар»

Проходящий в Ида-Вирумаа фестиваль KinoFF в этом году будет удивлять посетителей разноплановой программой и фильмами, уже получившими признание на различных кинофестивалях, заявили организаторы на проходящей 3 ноября пресс-конференции. Rus.Postimees в этом году выступит медиапартнером фестиваля. Читать далее...

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