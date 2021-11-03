Самолет Ан-12 пропал с радаров под Иркутском: на борту предположительно восемь человек
Грузовой Ан-12 пропал с радаров в семи километрах от Иркутска, Россия, при заходе на посадку, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.
Грузовой Ан-12 пропал с радаров в семи километрах от Иркутска, Россия, при заходе на посадку, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.
Связь пропала в районе населенного пункта Пивовариха. «На борту предположительно находятся восемь человек», - сказали в ведомстве.
В МЧС добавили, что воздушное судно следовало из Якутска в Иркутск.
Оперативная группа выехала на место предположительного происшествия с самолетом, сообщили «Интерфаксу» в Единой дежурной диспетчерской службе Иркутского района.
«Пока есть информация, что самолет сел. Ни по жертвам, ни другой пока информации нет», - сказал собеседник агентства.
Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, самолет принадлежит авиакомпании «Гродно» (Белоруссия).
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