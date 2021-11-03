Фото ⟩ Семь человек погибли при крушении Ан-12 под Иркутском

"По уточненным данным, погибли семь человек. После столкновения с землей самолет охватило пламя. Люди погибли в огне", - сказал источник.

По словам источника, после тушения пожара на месте катастрофы найдены останки пяти человек, без экспертизы опознать их невозможно. Ведутся поиски останков еще двух человек, находившихся на борту.

При этом в Единой дежурной диспетчерской службе Иркутского района "Интерфаксу" сообщили об обнаружении тел четырех погибших.

Пресс-служба МЧС отметила, что спасатели в 15:51 полностью ликвидировали открытое возгорание на месте крушения Ан-12.

Фото с места событий. ФОТО: Irkutsk Region Government

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что грузовой Ан-12 пропал с радаров в 7 км от Иркутска в районе населённого пункта Пивовариха, на его борту находилось семь человек. Самолет принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно" и летел по маршруту Якутск - Иркутск.

Принадлежность упавшего под Иркутском самолета авиакомпании "Гродно" была подтверждена. Будет создана комиссия по расследованию обстоятельств крушения. В ОАО "Авиакомпания Гродно" пока не комментируют инцидент, так как пока не знают точно, что произошло.