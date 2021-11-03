Вторая попытка: президент Латвии встретится в Тарту с Аларом Карисом

Руководитель медиацентра канцелярии президента Латвии Юстине Дейчмане сообщила, что президенты Латвии и Эстонии проведут совместную пресс-конференцию в Тартуском университете.

Планируется, что в ходе визита Левитс также встретится с ректором Тартуского университета профессором Томасом Асером и посетит Балтийский оборонный колледж.

Встреча Левитса и Кариса была назначена на 14 октября, когда президент Эстонии отправился с первым зарубежным визитом в Латвию, но Левитс заразился "Covid-19" и был вынужден отменить встречу. Вместо него с президентом Эстонии тогда встретилась председатель Сейма Инара Мурниеце.