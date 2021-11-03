Энели Ефимова выиграла серебряную медаль чемпионата Европы
В Казани продолжился чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, и во второй день Энели Ефимова заняла второе место на дистанции 100 метров брассом, пишет Postimees.
В Казани продолжился чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, и во второй день Энели Ефимова заняла второе место на дистанции 100 метров брассом, пишет Postimees.
Ефимова, вышедшая в финал в пятый раз, выступила намного лучше, чем в полуфинале. Она улучшила рекорд Эстонии от своего имени более чем на полсекунды, и теперь максимальный показатель составляет 1.04,25.
Ефимова лидировала и сумела сохранить силы для финальной гонки. Мартина Карраро стала чемпионкой Европы с показателем 1.04,01. Второе место Ефимовой пришлось разделить с россиянкой Евгенией Чикуновой.
Таким образом, Ефимова положила конец медальной засухе Эстонии на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Прошло девять лет с момента последнего завоевания титула эстонским пловцом.