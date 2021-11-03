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  • Энели Ефимова выиграла серебряную медаль чемпионата Европы

Энели Ефимова выиграла серебряную медаль чемпионата Европы

Энели Ефимова. ФОТО: Tairo Lutter

В Казани продолжился чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, и во второй день Энели Ефимова заняла второе место на дистанции 100 метров брассом, пишет Postimees.

Ефимова, вышедшая в финал в пятый раз, выступила намного лучше, чем в полуфинале. Она улучшила рекорд Эстонии от своего имени более чем на полсекунды, и теперь максимальный показатель составляет 1.04,25.

Ефимова лидировала и сумела сохранить силы для финальной гонки. Мартина Карраро стала чемпионкой Европы с показателем 1.04,01. Второе место Ефимовой пришлось разделить с россиянкой Евгенией Чикуновой.

Таким образом, Ефимова положила конец медальной засухе Эстонии на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Прошло девять лет с момента последнего завоевания титула эстонским пловцом.

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