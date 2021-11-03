Президент Карис назначил Тийта Терика министром культуры

«Благодарю премьер-министра Каю Каллас и председателя Центристской партии Юри Ратаса за то, что у Эстония быстро появится новый министр культуры. У нас нет ни одного лишнего дня. Тяжело пострадавшая от медицинского кризиса сфера культуры нуждается в сильном защитнике в правительстве. Я поговорил сегодня с Тийтом Териком, который заверил, что вложит весь свой политический опыт в защиту интересов культурной сферы», - сказал президент Карис.