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Президент Карис назначил Тийта Терика министром культуры

Президент Карис (справа) назначил Тийта Терика министром культуры. ФОТО: Mattias Tammet / Vabariigi Presidendi Kantselei

Сегодня вечером по предложению премьер-министра Каи Каллас президент Алар Карис назначил министром культуры Тийта Терика, пишет Postimees.

«Благодарю премьер-министра Каю Каллас и председателя Центристской партии Юри Ратаса за то, что у Эстония быстро появится новый министр культуры. У нас нет ни одного лишнего дня. Тяжело пострадавшая от медицинского кризиса сфера культуры нуждается в сильном защитнике в правительстве. Я поговорил сегодня с Тийтом Териком, который заверил, что вложит весь свой политический опыт в защиту интересов культурной сферы», - сказал президент Карис.

Он подчеркнул, что для него важны внутреннее доверие и работоспособность правительства, которые особенно необходимы в нынешний кризисный период.

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