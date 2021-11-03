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Возраст сексуального согласия повысили до 16 лет

Влюбленные. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

В четверг правительство утвердило повышение возраста сексуального самоопределения до 16 лет.

Цель законопроекта — защитить детей от сексуального насилия со стороны взрослых. В то же время, важно, чтобы детей и подростков не наказывали за добровольные сексуальные связи друг с другом.

Возраст сексуального самоопределения предлагается поднять с 14 до 16 лет. Сейчас, согласно пенитенциарному кодексу, возраст сексуального самоопределения наступает в Эстонии в 14 лет, что значит, что сексуальная связь совершеннолетнего с ребенком в возрасте до 14 лет является для совершеннолетнего наказуемым преступлением сексуального характера. Кроме того, законопроект предусматривает внесение так называемой оговорки «Ромео и Джульетта», которая допускает сексуальные связи между молодым совершеннолетним и подростком 14-15 лет, если разница в возрасте между ними составляет не более пяти лет. Например, разрешены сексуальные связи по взаимному согласию между 14-летними и 19-летними или 15-летними и 20-летними.

Также меняются возрастные рамки того, что касается неконтактных преступлений, чтобы исключить наказания за обращение с порнографическим материалом, созданным в рамках добровольных и не выходящих за возрастные рамки отношений. Для этого в составы преступлений включат исключающие вину обстоятельства и также разницу в возрасте до 5 лет.

Вносится и поправка в Закон о семье, аннулирующая возраст вступления в брак несовершеннолетних в порядке исключения. Согласно действующему закону о семье, лицо в возрасте от 15 лет может вступить в брак, если суд расширил его дееспособность на совершение действий, необходимых для вступления в брак, а также осуществления связанных с браком прав и обязанностей.

По плану, закон вступит в силу 1 июня 2022 года.

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