Возраст сексуального согласия повысят до 16 лет

Цель законопроекта состоит в том, чтобы защитить детей от сексуального использования взрослыми. В то же время важно, чтобы детей и молодежь нельзя было наказывать за добровольные сексуальные отношения друг с другом.

Возрастной ценз для полового самоопределения будет изменен с нынешних 14 лет на 16 лет. В настоящее время, согласно Пенитенциарному кодексу, возрастной предел для сексуального самоопределения в Эстонии составляет 14 лет, что означает, что в случае сексуальных отношений с ребенком младше 14 лет, взрослый наказывается за преступление на сексуальной почве. Кроме того, проект вводит так называемую оговорку о Ромео и Джульетте, которая разрешает сексуальные отношения между молодым взрослым и несовершеннолетним в возрасте от 14 до 15 лет без уголовного наказания, если разница в возрасте составляет до пяти лет. Например, разрешен секс по обоюдному согласию подросткам от 14 с партнером до 19 лет и от 15 - до 20 лет.

Возрастные ограничения также изменены в бесконтактных, так называемых преступлениях, связанных с детской порнографией, чтобы исключить наказание за обращение с порнографическими материалами, созданными в добровольных и приемлемых по возрасту отношениях. Для этого к составу этих преступлений добавляются исключающие вину обстоятельства, а также возрастной предел в пять лет.

Кроме того, будут внесены поправки в Закон о семье, отменяющие вступление в брак несовершеннолетних в порядке исключения. Согласно действующему Закону о семье, лицо, достигшее 15-летнего возраста, может вступить в брак, если суд расширил дееспособность несовершеннолетнего для совершения действий, необходимых для вступления в брак и осуществления прав и обязанностей, связанных с браком.