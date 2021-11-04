Молодая, здоровая, привитая и не могла вздохнуть: как меня свалил COVID-19
Четыре часа утра. Я лежу на животе, обмотавшись махровым полотенцем. Все сухие майки в доме закончились. Я даже не подозревала, что могу так потеть. Дышу по чуть-чуть. Если по неосторожности вдохнуть чуть глубже, в грудной клетке, ровно посередине, адски болит. Сердце бешено колотится, сон не идет. Возможно, подкрадывается паника. Скорее бы утро. В темноте COVID-19 как-то особенно страшен, пишет журналист RUS TVNET Эрика Сташкевич.