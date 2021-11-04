Молодая, здоровая, привитая и не могла вздохнуть: как меня свалил COVID-19

В воскресенье больным проснулся младший пятилетний сын. Температура 39. И больше ничего.

Лаборатория и боль в груди

В понедельник я связываюсь с семейной - мы контактные, и у двоих из нас симптомы. Договариваемся, что все трое (я и двое детей) пройдем лабораторный тест. Получаю инструкцию об обильном питье и жаропонижающем. И, конечно, карантине.

Во вторник вечером мы попадаем на лабораторный тест - в будке рядом с домом. Эта прогулка дается мне с трудом, у меня уже 39. Возвращаюсь мокрая, отчетливо понимая, что что-то не так с дыханием.

Подросток по-прежнему в норме. У младшего еще пару раз поднялась температура, больше ничего не вылезло, и спустя два дня она ушла, словно и не было ее.

У меня же появляется боль в груди на вдохе. Я не могу дышать глубоко, самое страшное - если хочется зевнуть. Идет пятый день заболевания, температура растет.

Мой тест из лаборатории - положительный. Дети отрицательные.

Семейный врач передает мне пульсоксиметр измерять сатурацию кислорода в крови и выписывает антибиотик (доксициклин) и противовоспалительный дексаметазон. У меня подозревают воспаление легких. Вот так просто на ровном месте у меня развилась пневмония. Я все еще не верю, что это случилось со мной.

Четыре часа утра. Что со мной не так?

И вот те самые четыре часа утра. Все последние ночи я страшно потею. Утром на полу лежит груда маек. Сначала это были мои майки, потом майки старшего сына, потом мужа. Я не успевала стирать и сушить их и на четвертую ночь решила спать с банным полотенцем. Вытирала капли с себя и пробовала спать дальше.

Я очень много пила. Обильное питье, обильное питье, витамин D, антибиотик, противовоспалительное. Я слушала все указания врача, но вздохнуть по-прежнему было чертовски больно. Стала копаться в себе: почему я заболела, почему именно я?

Как же так: у мужа просто сопли, у ребенка пару раз повысилась температура, а я лежу и не могу дышать глубоко.

Я не болеющая по природе, я и не помню уже, когда болела последний раз, в меру двигаюсь, нормально питаюсь, никогда в жизни не курила, живу обычной жизнью среднестатистического латвийца. И вот я оказалась тем самым слабым звеном в этой коронавирусной лихорадке.

Сделала ли свою работу вакцина? Однозначно. Я не уехала в больницу. Мне не понадобился дополнительный кислород. Сатурация не падала ниже 97, это сохраняло веру, что я справлюсь. Мысль о вакцине меня успокаивала в моменты подступающей паники. Казалось, это та самая моя последняя оборона, чтобы не пасть совсем. Линия фронта. Я рисовала в голове, как антитела встретились с вирусом и прямо сейчас дают бой.

Спустя пять дней антибиотика мне стало легче. Боль в груди притупилась. Но внезапно заболело под ребрами. Я так и не поняла, это были ребра или почки. По утрам казалось, что ночью меня били и по всей спине синяки.

Сейчас я очень осторожно зеваю и уже машинально не хватаюсь за солнечное сплетение от боли. Все время хочется спать. Проснулась и уже устала. Помыла голову, пожарила семье блины - все, сил больше нет, легла спать. Наверно, это то, что называется постковидным синдромом. И если я вдруг чувствую легкий озноб, где-то внутри все во мне сжимается: «Нет, только не это, только не температура».

«Верните мне меня» - мысль, которая не покидает меня все эти дни.

В моменты отчаяния было особенно забавно услышать: «Ты первый человек, которого я знаю, кто заболел коронавирусом вот так. Ты уверена? Это просто осень, ты простыла, не выдумывай». Серьезно? А еще понравился один популист-юрист в шапке, который всем от болезни рекомендует баню. Действительно, я же просто не ходила в баню, вот почему коронавирус выключил меня на две недели.

Впереди рентген легких, компьютерная томография, и кто знает, что еще вылезет. Конечно, надо просто сходить в баню.