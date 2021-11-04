Генсек НАТО не видит в России прямой военной угрозы для стран Балтии

Тем не менее, по его словам, поведение России вызывает серьезное беспокойство и требует пристального внимания. "Мы наблюдаем растущее присутствие России и значительную концентрацию российских сил в балтийском регионе. На это НАТО отвечает растущим присутствием в регионе, одновременно наращивая участие в охране воздушного пространства, на суше и на море. Мы усилили и готовность войск, чтобы оперативно реагировать, если это будет необходимо", сказала Столтенберг.