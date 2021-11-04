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Генсек НАТО не видит в России прямой военной угрозы для стран Балтии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. ФОТО: RITZAU SCANPIX

Россия в настоящее время не угрожает странам Балтии, полагает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Несмотря на значительный рост агрессивности России, в настоящее время прямой военной угрозы для стран Балтии нет", - заявил Столтенберг в среду Эстонскому телевидению.

Тем не менее, по его словам, поведение России вызывает серьезное беспокойство и требует пристального внимания. "Мы наблюдаем растущее присутствие России и значительную концентрацию российских сил в балтийском регионе. На это НАТО отвечает растущим присутствием в регионе, одновременно наращивая участие в охране воздушного пространства, на суше и на море. Мы усилили и готовность войск, чтобы оперативно реагировать, если это будет необходимо", сказала Столтенберг.

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