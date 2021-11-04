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Яан Сютть: готовы ли мы к введению комендантского часа?

  • По словам Кийка, черный сценарий будет применен при 700-800 пациентах
  • Прогноз: 800 ковидных больных будут в больницах к середине ноября
  • Для применения селекции врачам нужно распоряжение правительства
Больницы должны начать отсеивать пациентов. На фото: ковидное отделение Северо-Эстонской региональной больницы. ФОТО: Madis Veltman

Вчера Союз врачей предложил правительству определить предельное количество ковидных койко-мест, при заполнении которых остальные нуждающиеся в неотложной помощи отправляются домой. Министр Танель Кийк считает, что черный сценарий для больниц будет применен, когда в лечении будут нуждаться 700-800 пациентов, а новые ограничения планируется ввести с 15 ноября, пишет Postimees.

По словам исполняющей обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, каждую неделю количество людей, нуждающихся в госпитализации, увеличивается на 70-100 человек, и через пару недель в больницы начнут поступать по сто человек в день.

Согласно прогнозам Postimees, предел в 800 пациентов будет достигнут до середины ноября.

Вчера утром в больницах находились 610 зараженных, а за сутки умерли 13 человек.

«Чем дольше сейчас тянуть, тем больший прямой и косвенный ущерб наносится всему обществу, - отметил руководитель Союза врачей Яан Сютть и добавил, что от того, ответит правительство на обращение врачей или нет, ничего не изменится. - Считаются решения, а также ситуация там, где государство должно вмешаться».

Для предстоящей селекции пациентов врачи ждут распоряжения правительства, предложение для подписания которого должен сделать руководитель Департамента здоровья. «Но последние два месяца Департамент здоровья работает без руководителя», - признал Сютть, который считает, что кризисом должны руководить конкретные ключевые фигуры.

Больничные кровати на парковке Инфекционной клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы.  ФОТО: Mihkel Maripuu

Прививки закрытия не остановят

По словам министра здравоохранения и труда Танеля Кийка, Эстония находится в состоянии серьезного медицинского кризиса потому что, несмотря на длившуюся десять месяцев кампанию по вакцинации, 30 процентов людей так и не вакцинировались: «Если посмотреть на позитивные стороны, то темпы вакцинации все же улучшились».

«200 000 невакцинированных людей отделяют нас от той границы, когда мы смогли бы жить практически так же, как Северные страны», - сказал Сютть.

«Вакцинироваться придется, - признал и старший врач Центра военной медицины и медицины катастроф Академии Сил обороны, подполковник Ахти Варблане. – Однако увеличение количества заболевших это сейчас с достаточной скоростью не остановит, поскольку количество зараженных вирусом растет сейчас на фоне введенных ограничений». По его словам, по прежнему опыту известно, что если заболеваемость быстро растет, угроза ощущается лучше: «Так кто-то решит пойти вакцинироваться, если увидит, что ситуация действительно ужасная, но критическая масса за прививкой не рванет».

«Мои мыли все больше склоняются в ту строну, что настало время для принятия новых мер, - сказал ректор Тартуского университета Тоомас Ассер. – В широком смысле для этого есть две возможности: ввести новые ограничения на передвижение и жестче контролировать ношение масок, соблюдение дистанции и заполняемость помещений». Ассер считает, что правительство могло бы также больше слушать мнение членов научного совета.

Тоомас Ассер. ФОТО: Margus Ansu

Позавчера и член научного совета, профессор математической статистики Криста Фишер опубликовала в Delfi мнение о том, что чем раньше ввести масштабное закрытие общества, тем вероятнее отметить рождество в нормальных условиях и собрать за одним столом несколько поколений одной семьи.

«Если количество ковидных больных в больницах хотят уменьшить, неизбежным становится локдаун, может быть, даже введение комендантского часа, как в Латвии», - сказала Сютть. Но готовы ли мы к этому?

«В плане душевного здоровья нужно поддерживать друг друга. В кризисное время это может временно делать друг-знакомый, даже человек на улице», - сказал Варблане. Но лечение требует определенных навыков: «Душевное здоровье я бы сейчас все же поставил на второе место, поскольку физическое здоровье – это то, что может ухудшиться за считанные часы».

В палатках пока потребности нет

Тартуский университет разослал больницам сообщение о том, что если нужно, студенты придут на помощь. «Общего призыва пока не поступило, но там и тут уже обращаются», - отметил Ассер.

По словам главного врача Сил обороны, подполковника Тарго Луста, вооруженные силы кроме десяти действующих военных парамедиков, служащих в Скаутском батальоне, готовы отправить в больницы 19 парамедиков, проходящих срочную службу. Но парамедик не заменит ни медсестер, ни врачей.

«Врачи-медсестры, которые на основном рабочем месте работают в Силах обороны, в большинстве своем уже применены в больницах, - объяснил подполковник Варблане. – В Эстонии действует резервная армия, это означает, что основной костяк команды полевого госпиталя в основном работает на гражданской работе».

У Сил обороны есть и палатки, но нет медиков для них. «Ситуация все же не настолько плохая, что нужно устанавливать палатки и набирать людей с улицы, которые будут держать ковидного больного за руку, - считает Варблане. – В имеющихся больницах достаточно места, поскольку активное лечение ведется на небольших площадях. Поэтому можно открывать новые койко-места, но сама койка не лечит».

По словам Сюття, у врачей одновременно имеются две обязанности: равно помогать всем пациентам и лучшим образом использовать доступные резервы. Государство определяет больничную сеть вместе с деньгами, которая должна обеспечить защиту народного здоровья. «Оптимально используя имеющиеся ресурсы, мы не нарушим ни правила этики, ни законы», - объяснил руководитель Союза врачей.

«Если правительство считает, что жизнь должна продолжаться, как сейчас, скоро в больницах останутся только ковидные пациенты, и среди них нужно будет выбирать, - признал Сютть. – Эмоционально врачу, конечно, сложно решить, кого лечить, а кого оставить за дверью». Работа продолжается за счет выгорания работников: «Когда этот кризис однажды закончится, из нашего сектора уйдет много специалистов, вернуть которых не получится, а нерешительностью этот вред можно только увеличить».

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