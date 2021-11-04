Яан Сютть: готовы ли мы к введению комендантского часа?

По словам исполняющей обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, каждую неделю количество людей, нуждающихся в госпитализации, увеличивается на 70-100 человек, и через пару недель в больницы начнут поступать по сто человек в день.

Согласно прогнозам Postimees, предел в 800 пациентов будет достигнут до середины ноября.

Вчера утром в больницах находились 610 зараженных, а за сутки умерли 13 человек.

«Чем дольше сейчас тянуть, тем больший прямой и косвенный ущерб наносится всему обществу, - отметил руководитель Союза врачей Яан Сютть и добавил, что от того, ответит правительство на обращение врачей или нет, ничего не изменится. - Считаются решения, а также ситуация там, где государство должно вмешаться».

Для предстоящей селекции пациентов врачи ждут распоряжения правительства, предложение для подписания которого должен сделать руководитель Департамента здоровья. «Но последние два месяца Департамент здоровья работает без руководителя», - признал Сютть, который считает, что кризисом должны руководить конкретные ключевые фигуры.

Больничные кровати на парковке Инфекционной клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы. ФОТО: Mihkel Maripuu

Прививки закрытия не остановят

По словам министра здравоохранения и труда Танеля Кийка, Эстония находится в состоянии серьезного медицинского кризиса потому что, несмотря на длившуюся десять месяцев кампанию по вакцинации, 30 процентов людей так и не вакцинировались: «Если посмотреть на позитивные стороны, то темпы вакцинации все же улучшились».

«200 000 невакцинированных людей отделяют нас от той границы, когда мы смогли бы жить практически так же, как Северные страны», - сказал Сютть.

«Вакцинироваться придется, - признал и старший врач Центра военной медицины и медицины катастроф Академии Сил обороны, подполковник Ахти Варблане. – Однако увеличение количества заболевших это сейчас с достаточной скоростью не остановит, поскольку количество зараженных вирусом растет сейчас на фоне введенных ограничений». По его словам, по прежнему опыту известно, что если заболеваемость быстро растет, угроза ощущается лучше: «Так кто-то решит пойти вакцинироваться, если увидит, что ситуация действительно ужасная, но критическая масса за прививкой не рванет».

«Мои мыли все больше склоняются в ту строну, что настало время для принятия новых мер, - сказал ректор Тартуского университета Тоомас Ассер. – В широком смысле для этого есть две возможности: ввести новые ограничения на передвижение и жестче контролировать ношение масок, соблюдение дистанции и заполняемость помещений». Ассер считает, что правительство могло бы также больше слушать мнение членов научного совета.

Тоомас Ассер. ФОТО: Margus Ansu

Позавчера и член научного совета, профессор математической статистики Криста Фишер опубликовала в Delfi мнение о том, что чем раньше ввести масштабное закрытие общества, тем вероятнее отметить рождество в нормальных условиях и собрать за одним столом несколько поколений одной семьи.

«Если количество ковидных больных в больницах хотят уменьшить, неизбежным становится локдаун, может быть, даже введение комендантского часа, как в Латвии», - сказала Сютть. Но готовы ли мы к этому?