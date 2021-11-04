Яан Сютть: готовы ли мы к введению комендантского часа?
- По словам Кийка, черный сценарий будет применен при 700-800 пациентах
- Прогноз: 800 ковидных больных будут в больницах к середине ноября
- Для применения селекции врачам нужно распоряжение правительства
Вчера Союз врачей предложил правительству определить предельное количество ковидных койко-мест, при заполнении которых остальные нуждающиеся в неотложной помощи отправляются домой. Министр Танель Кийк считает, что черный сценарий для больниц будет применен, когда в лечении будут нуждаться 700-800 пациентов, а новые ограничения планируется ввести с 15 ноября, пишет Postimees.