Cегодня в парке Тондираба откроется каток

«Парк Тондираба – крайне популярное место для всей семьи, и привлекает много людей в любую погоду. Зимой мы украсим парк и постараемся создать там рождественское настроение, а также будем проводить в парке различные мероприятия. Конечно, самым главным зимним аттракционом станет каток. Каток будет оснащен охлаждающими устройствами, это даст возможность кататься и в плюсовую температуру», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Каток под открытым небом расположен в западной части парка Тондираба и туда можно будет прийти со своими личными коньками (запрещены походные и конькобежные коньки). Катком в парке Тондираба управляет предприятие HK Hall OÜ, чьи катки помимо Ласнамяэ также работают в Кесклинне, Мустамяэ и Нымме.

«Каток откроется в эту субботу в 13:00 и по случаю открытия приготовлено несколько сюрпризов. Новый каток откроет символическое выступление спортивной школы Reval и в день открытия первый час все смогут кататься бесплатно», – сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Размер самого катка составляет 1200 квадратных метров, также к этому добавится зона обслуживания. В наличии есть порядка 300 пар коньков, а посетители также могут отведать мини-блинчики в уличном кафе Kooker. Посещение катка и аренда коньков будут платными.