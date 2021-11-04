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В начале декабря в парке Тондираба откроется каток

Открытие парка Тондираба. ФОТО: Eero Vabamägi

В начале декабря в расположенном в Ласнамяэ парке Тондираба откроется каток под открытым небом с прокатом коньков.

«Парк Тондираба – крайне популярное место для всей семьи, и привлекает много людей в любую погоду. Зимой мы украсим парк и постараемся создать там рождественское настроение, а также будем проводить в парке различные мероприятия. Конечно, самым главным зимним аттракционом станет каток. Каток будет оснащен охлаждающими устройствами, это даст возможность кататься и в плюсовую температуру», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Каток под открытым небом будет открыт в западной части парка Тондираба и туда можно будет прийти со своими личными коньками (запрещены походные коньки и конькобежные коньки). Катком в парке Тондираба управляет предприятие HK Hall OÜ, чьи катки помимо Ласнамяэ также работают в Кесклинне, Мустамяэ и Нымме. Посещение катка и аренда коньков будут платными.

Этой зимой в Ласнамяэ продолжит работу каток на стадионе Хярма. О точной дате его открытия будет объявлено позже. Также управа района Ласнамяэ планирует открыть лыжни в парках Тондираба и Паэ.

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