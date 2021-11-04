Коронавирус выявлен у 1947 жителей Эстонии

Среди новых заразившихся 1139 человек не были вакцинированы, а 808 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 4 ноября в больницах находится 589 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 426 человек, из которых 298 человек (70%) не были вакцинированы, у 128 человек (30%) курс вакцинации завершен.

За сутки открыли 59 новых историй болезни. Скончались 11 человек с коронавирусом: 63-летний мужчина, 65-летний мужчина, 74-летний мужчина, 77-летний мужчина, 87-летняя женщина, две 88-летние женщины, 89-летняя женщина, 91-летние мужчина и женщина и 99-летняя женщина.

За сутки ввели 9835 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 2136 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 63 637 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 57,5%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).