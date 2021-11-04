На шоссе Тарту-Выру автомобиль наехал на корову

По первоначальным данным, на шоссе вышли три коровы, которые по отношению к водителю двигались с левой обочины направо. Они почти уже перешли дорогу, когда одна из коров неожиданно развернулась и пошла обратно. Водитель попытался избежать наезда, но все равно столкновение с животным произошло. Пострадала правая половина автомобиля вместе с боковым зеркалом, пишет Tartu Postimees.