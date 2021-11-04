На шоссе Тарту-Выру автомобиль наехал на корову
Вчера, 4 ноября, около 21:30 произошло ДТП, когда двигавшийся со стороны Выру по направлению к Тарту автомобиль Seat встретил на своем пути трех переходивших дорогу коров.
Вчера, 4 ноября, около 21:30 произошло ДТП, когда двигавшийся со стороны Выру по направлению к Тарту автомобиль Seat встретил на своем пути трех переходивших дорогу коров.
По первоначальным данным, на шоссе вышли три коровы, которые по отношению к водителю двигались с левой обочины направо. Они почти уже перешли дорогу, когда одна из коров неожиданно развернулась и пошла обратно. Водитель попытался избежать наезда, но все равно столкновение с животным произошло. Пострадала правая половина автомобиля вместе с боковым зеркалом, пишет Tartu Postimees.
В ДТП люди не пострадали. Судьба коровы неизвестна, так как после столкновения она убежала в неизвестном направлении и, вероятно, ищет дорогу домой, поэтому участникам дорожного движения следует быть внимательными в этом районе.